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В России подтверждено 1264 случая коронавируса, в УрФО - 41

Федерация
Вчера, 22:55
Автор: 
Олеся Денисова

За последние сутки в России официально подтверждено 228 случаев новой коронавирусной инфекции (СOVID-19) в 26 регионах, в том числе в Москве – 114 случаев. В Уральском федеральном округе новые заболевшие появились в Челябинской и Свердловской областях.

Сегодня в столице скончалась 69-летняя врач-эпидемиолог с положительным результатом теста на коронавирус. По данным департамента здравоохранения Москвы, женщина работала преподавателем в вузе и с больными коронавирусной инфекций не контактировала. При поступлении в больницу у пациентки была подтверждена двухсторонняя пневмония. Врачи провели все необходимые обследования, комплексное лечение, в том числе в отделении реанимации, однако спасти женщину не удалось.

По состоянию на утро 28 марта в мире подтверждено 597 тысяч 540 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 515 тысяч 327 случаев зарегистрировано в 171 стране мира, остальные – в Китае.

В Российской Федерации зарегистрировано одна тысяча 264 случая коронавирусной инфекции, в том числе в Москве – 817 случаев.

В УрФО официально подтвержден 41 случай: в Свердловской области - 24, в Челябинской области - девять случаев, в Ханты-Мансийском автономном округе – четыре, в Тюменской области – три, в Курганской области – один.

В Челябинской области на сегодня находятся под медицинским наблюдением четыре тысячи 649 человек, в том числе четыре тысячи 901 россиянин и 120 граждан других стран.

Автор: 
Олеся Денисова
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