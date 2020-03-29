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В России подтверждено 1543 случая коронавируса, в УрФО - 46

Федерация
Сегодня, 15:48
Автор: 
Олеся Денисова

За последние сутки в России официально подтверждено 270 случаев новой коронавирусной инфекции (СOVID-19) в 26 регионах. За прошедшую пятницу прибавилось 228 случаев, за четверг – 196, за среду – 182, вторник – 163, понедельник – 57.

В Москве за сутки зарегистрировано 197 новых случаев. По данным департамента здравоохранения Москвы, среди новых заболевших - 152 человека в возрасте от 18 до 65 лет и 32 человека старше 65 лет. Также коронавирус подтвержден у 13 детей. В одной из московских больниц скончался 90-летний пациент, у которого был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

В Уральском федеральном округе новые заболевшие появились в Челябинской и Тюменской областях, Ханты-Мансийском автономном округе.

По состоянию на утро 29 марта в мире подтверждено 662 тысячи 941 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 580 тысяч 600 случаев зарегистрировано в 171 стране мира, остальные – в Китае.

В Российской Федерации зарегистрировано одна тысяча 543 случая коронавирусной инфекции, в том числе в Москве – одна тысяча 14 случаев.

В УрФО официально подтверждено 46 случаев: в Свердловской области - 24, в Челябинской области - 12 случаев, в Ханты-Мансийском автономном округе – пять, в Тюменской области – четыре, в Курганской области – один.

Автор: 
Олеся Денисова
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