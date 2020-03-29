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В Челябинской области подтверждено еще три случая коронавируса

Общество
Сегодня, 13:32
Автор: 
Олеся Денисова

В Челябинской области официально подтверждено еще три случая коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщили в минздраве области, новосибирская лаборатория «Вектор» подтвердила коронавирусную инфекцию у троих южноуральцев, у которых ранее были получены положительные тесты.

Таким образом, на сегодня официально подтверждено 12 случаев коронавирусной инфекции.

Кроме того, в настоящий момент в области остаются 15 человек с условно положительными результатами на COVID-19 и пока они не подтверждены. У троих южноуральцев, которые также имели положительные тесты, новосибирская лаборатория коронавирус не подтвердила.

В УрФО официально подтверждено 44 случая: в Свердловской области - 24, в Челябинской области - 12 случаев, в Ханты-Мансийском автономном округе – четыре, в Тюменской области – три, в Курганской области – один.

Автор: 
Олеся Денисова
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