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В России подтверждено 15770 случаев коронавируса, в УрФО - 266

Федерация
Вчера, 15:39
Автор: 
Олеся Денисова

За последние сутки в России официально подтверждено 2 тысячи 186 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 49 регионах, что на 519 случаев больше, чем сутки назад.

В предшествовавшие сутки было снижение на 119 случаев, пятеро суток отмечался рост на 327, 284, 21, 200 и 296 случаев, до этого трое суток число случаев сокращалось – на 76, на 19 и на 175 соответственно, им предшествовал прирост в 1,75 раза.

В Москве подтверждено 1 тысяча 306 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В Уральском федеральном округе новые заболевшие зарегистрированы в Ямало-Ненецком автономном округе (плюс 12), в Тюменской области (плюс 9), в Свердловской области (плюс 4), Курганской области (плюс 1). Общий прирост – 26 случаев.

По состоянию на утро 12 апреля в мире подтверждено 1 миллион 780 тысяч 108 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (прирост за сутки – 6%, до этого в течение пяти дней был прирост от 5,5% до 6,5%, а двумя днями ранее - 8,8% и 8,4%). Из них 1 миллион 612 тысяч 696 случаев (плюс 5,2%) зарегистрировано в 181 стране мира, в Китае - 83 тысячи 482 случая (прирост 0,12%).

В Российской Федерации зарегистрировано 15 тысяч 770 случаев коронавирусной инфекции, в том числе в Москве – 10 тысяч 158 случаев. Выписаны по выздоровлению за весь период по России 1 тысяча 291 человек (плюс 246 за сутки), в Москве – 687 человек (плюс 188).

В УрФО официально подтверждено 266 случаев: в Свердловской области – 78 человек (спустилась за сутки с 10-го на 14-е место в стране по числу заболевших), в Ямало-Ненецком автономном округе – 62, в Челябинской области - 42 случая, в Ханты-Мансийском автономном округе – 41, в Тюменской области – 39, в Курганской области – 4.

Коронавирус унес жизни 130 человек (за сутки умерло 24), в том числе в Москве – 72 (за прошлые сутки 14 человек), Московской области – 18 (плюс 4), в Санкт-Петербурге – четверо, Республике Коми, в Чеченской Республике, Краснодарском крае и Пермском крае - трое, Псковской, Костромской, Иркутской областях, Приморском крае, Хабаровском крае и Ставропольском крае – по два случая, в Пензенской, Нижегородской, Оренбургской, Калининградской, Смоленской и Владимирской областях, Республике Бурятия, Республике Северная Осетия, Республике Марий Эл, Республике Башкортостан, Республике Ингушетия, Ямало-Ненецком автономном округе – по одному.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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