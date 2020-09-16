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В России предложили ограничить продажу алкоголя в Новый год

Федерация
Сегодня, 22:36
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В России предложили ограничить продажу алкогольных напитков в новогодние праздники. С такой инициативой выступил член Общественной палаты РФ и руководитель проекта “Трезвая Россия” Султан Хамзаев. Соответствующее обращение было направлено в Минздрав, сообщает RT.

Инициатор отмечает, что в новогодние каникулы смертность от отравления спиртным увеличивается вдвое. Статистика может улучшиться, если ужесточить правила продажи спиртных напитков в праздники.

Общественник предлагает ввести ограничительные меры 4 часами в день, разрешив продавать алкоголь только с 14.00 до 18.00. Он уверяет, что это снизит число отравлений, смертей и преступлений из-за чрезмерного употребления спиртного в новогодние праздники.

 

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