В России предложили почасовой МРОТ

В России появилась инициатива по введению минимального размера оплаты труда за один рабочий час. Планируется обсудить данное предложение, чтобы ввести соответствующее понятие в законодательство, пишут сегодня, 15 сентября, “Известия”.

Идея о принятии на законодательном уровне понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда значится в проекте Генерального соглашения между правительством, работодателями и профсоюзами на 2021–2023 годы.

Отмечается, что почасовой МРОТ действует во многих европейских странах. Однако не ясно, насколько такая норма нужна для нашей страны. Тем более, что в случае принятия такого положения работодатели все равно смогут платить сотрудникам меньше минималки. В том числе и по гражданско-правовым договорам, считают опрошенные изданием эксперты.