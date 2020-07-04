В России с момента начала пандемии умерло более 10 тысяч жителей от коронавируса

В России за прошедшие сутки выявлено 6 тысяч 632 заболевших новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 84 регионах. Из них у 29,6% инфицированных нет клинических проявлений заболевания (доля этой категории заболевших снизилась по сравнению с прошлыми сутками). При этом за сутки выписано по выздоровлению большее число человек - 8 тысяч 986 человек.

Всего с начала пандемии в Российской Федерации зафиксировано 674 тысячи 515 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах (плюс 1%), в том числе в Москве – 224 тысячи 210 случаев.

Всего выписаны по выздоровлению за весь период по России 446 тысяч 879 человек, в Москве – 156 тысяч 459 человек (плюс 1620). Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования.

В Уральском федеральном округе (УрФО) с момента пандемии подтверждено 42 тысячи 595 случаев коронавируса, в том числе в Свердловской области – 13 тысяч 767 человек (регион занимает пятую строчку в России по количеству подтвержденных случаев ковида), в Ханты-Мансийском автономном округе – 10 тысяч 29 (округ вышел на шестое место по числу случаев коронавируса в стране), в Челябинской области – 8 тысяч 129 случаев, в Ямало-Ненецком автономном округе – 6368, в Тюменской области – 3397, в Курганской области – 905.

Коронавирус унес жизни 10 тысяч 27 человек (за сутки – 176). По данным федерального оперативного штаба, наибольшее число смертей зарегистрировано в Москве – 3929, в Санкт-Петербурге – 1303, Московской области – 936, в Республике Дагестан – 389, в Нижегородской области – 259, в Красноярском крае – 164, в Ростовской области – 137, в Тульской области – 122. В остальных субъектах меньше.

В УрФО зарегистрировано 405 случаев смерти от коронавируса: в Челябинской области (по данным областного штаба) – 159 (в том числе 85 – непосредственно от ковида), в Свердловской области – 119, в Ханты-Мансийском автономном округе - 65, в Ямало-Ненецком автономном округе – 43, в Тюменской области – 18, Курганской области – 1.

В мире по состоянию на четвертое июля 2020 года зарегистрировано 11 миллионов 71,9 тысячи подтверждённых случаев заболевания, вызванных коронавирусной инфекцией (прирост за сутки 1,92%). Умерло 529 тысяч 24 человека (прирост за сутки 0,97%).