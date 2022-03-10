В России создали список компаний, которые могут быть национализированы

Организация «Общественная потребительская инициатива» передала в правительство и генпрокуратуру список из 59 иностранных компаний, которые следовало бы национализировать из-за их решения свернуть бизнес в России. Об этом сообщил глава организации Олег Павлов, пишут «Известия».

По его словам, в перечень попали Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M и другие.

К работе над списком планируют подключить правоохранительные органы, Минпромторг и Роспотребнадзор, отметил Олег Павлов.

«Безусловно, список является открытым. Как только появляются компании, которые заявляют об уходе без предоставления гарантий российским потребителям, они туда вносятся. Соответственно, в их отношении будут применяться административные, уголовные и судебные процедуры», - заявил общественник.

С предложением конфисковывать активы западных компаний, уходящих из России на фоне событий на Украине, ранее выступила партия «Единая Россия». Как сообщается в телеграм-канале партии, правительственная комиссия по законопроектной деятельности уже одобрила один из механизмов национализации имущества иностранных организаций.

Согласно проекту, суд сможет вводить внешнее управление в организациях, более 25 процентами которых владеют иностранные лица из недружественных государств, в случае приостановки деятельности компании. На изменение решения собственнику даётся пять дней. Если за это время он не возобновляет работу предприятия или не продаёт свою долю в нём, суд на три месяца назначает временную администрацию. После этого акции новой организации выставляются на торги, а старая ликвидируется.

Вашингтон пригрозил предпринять ответные меры, если Россия конфискует активы ушедших фирм. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, власти США одобряют уход американских компаний с российского рынка, но специально к такому решению бизнес не подталкивали.

«Мы приветствовали такие действия целого ряда компаний. Мы их к этому закулисно не подталкивали. Если они (российские власти - прим. ред.) предпримут такие меры, то я уверена, что последуют действия с нашей стороны, но ничего такого сейчас не происходит», — сообщила она журналистам.