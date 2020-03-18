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В России утверждена дата референдума по поправкам в Конституцию

Федерация
Сегодня, 10:37

В России общенародный референдум по внесению поправок в Конституцию назначен на 22 апреля. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, пишут сегодня, 18 марта, РИА Новости со ссылкой на сообщение Кремля.

Гражданам будет предложено ответить на вопрос: Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?”.

Отмечается, что глава государства, назначая дату голосования, уточнил, что мероприятие состоится при соответствующей эпидемиологической ситуации в стране. Владимир Путин подчеркнул, что при всей важности изменений в основной документ Российской Федерации важнее, чем жизнь и здоровье граждан, нет.

Более того, российский лидер подчеркнул, что сама дата проведения референдума может быть перенесена.

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Теги
Владимир Путин
Конституция России
Референдум
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