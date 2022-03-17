В России увеличат МРОТ, пенсии, соцвыплаты и зарплаты бюджетников

В ближайшее время в России будут увеличены минимальный размер оплаты труда (МРОТ), величина прожиточного минимума (ПМ), зарплаты бюджетников и все социальные выплаты, в том числе пенсии и пособия.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, открывая 18 марта на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов.

«Понимаю, что серьёзно бьёт по доходам людей рост цен, поэтому в ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии, повысим минимальный размер оплаты труда и величину прожиточного минимума, а также увеличим зарплаты в бюджетной сфере», - рассказал глава государства.

Владимир Путин поручил правительству рассчитать точные параметры такого повышения.

«И подчеркну: даже в текущей непростой ситуации по итогам года нам необходимо добиться снижения уровня бедности и неравенства. Это вполне реализуемая задача даже сегодня», - подчеркнул Владимир Путин.

Президент поручил кабмину и региональным властям сконцентрироваться на выполнении этой задачи. «Она носит не только экономический характер, мы с вами понимаем, но является и вопросом социальной справедливости», - добавил глава государства. - Очень многое сейчас зависит от инициативы руководителей субъектов Федерации, от их готовности брать на себя ответственность».