17.03.2022
Нацпарк «Таганай» предлагает туристам разных поколений поделиться архивными снимками
17.03.2022
Многодетные семьи теперь могут бесплатно посетить челябинский зоопарк в любой день месяца
16.03.2022
Анонсы событий и мероприятий на 17 марта
16.03.2022
Клиенты ВТБ нарастили спрос на обезличенные металлические счета
16.03.2022
Госавтоинспекторы Челябинска выявили более 400 нарушений водителями «маршруток» и автобусов
16.03.2022
Состояние печени пациентов ЧОКБ оценит фиброскан
В России увеличат МРОТ, пенсии, соцвыплаты и зарплаты бюджетников
14.01.2022
В 2022 году минимальная зарплата в Челябинской области достигнет почти 16 тысяч
22.11.2021
Прожиточный минимум и МРОТ на 2022 год проиндексируют на 8,6%
11.08.2021
В Госдуме РФ предложили подтянуть МРОТ до 20 тысяч
01.04.2021
Писатель Сергей Минаев поддержал челябинских рабочих, записавших клип о жизни на МРОТ
Южноуральцы жалуются на отсутствие жизненно важных препаратов в аптеках
16.03.2022
В Минэкологии объяснили причину «дымки» и загрязнения воздуха в Челябинске
15.03.2022
Текслер: Свалку в Магнитогорске будем рекультивировать в 2023-2024 годах
15.03.2022
В Челябинске резко выросли цены на российские медикаменты
14.03.2022
Текслер обозначил приоритетные задачи в период санкций
14.03.2022