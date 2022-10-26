26.10.2022
Клиенты ВТБ разместили на вкладах свыше четырех миллиардов юаней
26.10.2022
Полицейские Еткуля помогли вернуться домой потерявшейся 90-летней бабушке
26.10.2022
Новые правила для абитуриентов разъяснили в Челябинской области
26.10.2022
Жилой дом на улице Николая Кузнецова украсил портрет легендарного советского разведчика
26.10.2022
Педагога из Челябинска «развел» на деньги «полицейский» из Москвы
26.10.2022
В Челябинске наградили актеров, победивших в фестивале-конкурсе имени Милосердова
В России в ходе учений отработано нанесение ответного массированного ядерного удара
26.10.2022
Премьер: До минобороны доведены все средства для выплат мобилизованным
25.10.2022
Граждане Италии считают, что их власти должны прекратить поддержку киевского нацистского режима
21.10.2022
Памятник погибшим в СВО южноуральцам установят на Аллее Героев в Чебаркуле
21.10.2022
В четырех субъектах России с 20 октября действует военное положение
Южноуральские аграрии собрали рекордный урожай зерна
26.10.2022
Челябинцы требуют назвать адреса бомбоубежищ, но это государственная тайна
26.10.2022
В Каслях восстанавливают исторически ценное здание бывшего госпиталя
25.10.2022
Нюансы частичной мобилизации в Челябинской области обозначил Андрей Максуров
24.10.2022
На северо-западе Челябинска открывают движение по двум новым дорогам
24.10.2022