В России в ходе учений отработано нанесение ответного массированного ядерного удара

В России в ходе тренировки наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания отработаны задачи по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника. В рамках учений состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет. Маневры прошли под руководством Верховного Главнокомандующего Владимира Путина, сообщает пресс-служба Кремля.

«В соответствии с Планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации под Вашим руководством проводится тренировка по управлению Вооруженными Силами Российской Федерации, в ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника», - доложил Верховному Главнокомандующему Владимиру Путину министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Порядок проведения тренировки представил начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов. «К тренировке привлекаются: подвижный грунтовый ракетный комплекс Ракетных войск стратегического назначения «Ярс»; ракетная подводная лодка стратегического назначения Северного флота «Тула»; два стратегических ракетоносца дальней авиации Ту-95мс», - отчитался Герасимов.

В телеграм-канале Минобороны размещены кадры докладов и пуска ракет.

Как сообщает пресс-служба Кремля, пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» произведен с государственного испытательного космодрома Плесецк по полигону «Кура» на Камчатке.

Баллистическая ракета «Синева» запущена из акватории Баренцева моря (также целью был камчатский полигон).

Самолёты дальней авиации Ту-95МС выполнили пуски крылатых ракет воздушного базирования.

«Задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объёме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики», - подчеркнули в пресс-службе Кремля.