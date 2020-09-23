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В России взлетели цены на лекарства

Федерация
Сегодня, 17:11
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В России зафиксировано подорожание лекарственных средств в среднем на 9% по итогам августа. Более того, часть препаратов стали дороже сразу на 20%, сообщают сегодня, 23 сентября, «Известия» со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы.

При этом рост цен на лекарства заметили как производители, так и представители аптечных сетей.

Согласно данным системы, йод в августе 2020 года стоил на 29% дороже, чем в августе 2019 года, линекс - на 28%, ртутный медицинский термометр - на 27%. Выше среднего подорожали и бинты (на 19%), настойка пустырника, троксерутин, левомеколь и анальгин (по 18%), аспирин (16%), лоратадин (15%), валидол и сульфацетамид (по 14%), поливитамины (10–13% в зависимости от состава), корвалол (11%).

Чуть меньше цена выросла на бромгексин, индапамид (по 8%), таурин и алмагель (по 7%). Медленнее других препаратов дорожают ксилометазолин (менее 1%), смекта (1%), глицин, супрастин и но-шпа (по 3%), ренни (5%) и валокордин (6%).

Между тем опрошенные изданием аналитики считают, что лекарства подорожали  в большей степени из-за падения рубля и высокой зависимости российского рынка фармацевтических препаратов от импортных поставок.

 

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