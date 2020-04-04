В России за сутки подтверждено 582 новых случая коронавируса, в УрФО - 17

За последние сутки в России официально подтверждено 582 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 в 32 регионах, что на 19 случаев меньше, чем сутки назад (накануне было отмечено сокращение на 175 случаев, двое суток назад - прирост в 1,75 раза, трое суток назад - было небольшое сокращение, четверо суток назад - прирост 198 случаев).

В Москве за сутки зарегистрировано 434 новых случаев, что на 14 случаев меньше, чем сутки назад. Среди новых заболевших 210 человек в возрасте от 18 до 45 лет, 143 человека - от 46 до 65 лет, 67 людей старше 65 лет, 14 - несовершеннолетние. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением, сообщает департамент здравоохранения Москвы.

В Уральском федеральном округе новые заболевшие зарегистрированы в Челябинской области, Курганской и Свердловской областях, Ямало-Ненецком автономном округе. Прирост за сутки 17 случаев.

По состоянию на утро 4 апреля в мире подтверждено 1 миллион 99 тысяч 705 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (прирост за сутки – 8,4%). Из них 1 миллион 16 тысяч 830 случаев зарегистрировано в 176 странах мира, остальные – в Китае.

В Российской Федерации зарегистрировано 4 тысячи 731 случай коронавирусной инфекции в 78 регионах (за сутки число регионов не изменилось), в том числе в Москве – 3 тысячи 357 случаев. Выписаны по выздоровлению за весь период по России 333 человека, в Москве – 194 человека.

В УрФО официально подтверждено 107 случаев: в Свердловской области – 40 человек (шестое место в стране по числу заболевших), в Челябинской области - 26 случаев (за сутки регион поднялся с 12-го на 10-е место в списке по стране), в Ханты-Мансийском автономном округе – 16, Ямало-Ненецком автономном округе – 12, в Тюменской области – 11, в Курганской области – двое.

Коронавирус унес жизни 43 человек (за сутки умерло девять), в том числе в Москве – 27, в Санкт-Петербурге, Московской и Псковской областях, Республике Коми, Пермском крае – по два случая, в Пензенской, Оренбургской, Костромской и Владимирской областях, в Чеченской Республике, Приморском крае – по одному.