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В Челябинской области подтверждено еще три случая коронавируса

Общество
Сегодня, 12:28
Автор: 
Олеся Денисова

За сутки в Челябинской области зарегистрировано еще три подтвержденных случая коронавирусной инфекции COVID-19 и один условно подтвержденный случай.

Об этом заявил губернатор Алексей Текслер на ежедневном брифинге четвертого апреля.

Таким образом, на сегодня подтверждено 26 случаев коронавируса. Все заболевшие находятся в инфекционных отделениях больниц, в изолированных боксах, получают необходимое лечение.

Кроме того, в области зарегистрировано три случая с условно положительными результатами на COVID-19, в том числе за последние сутки выявлен один случай. Эти пациенты находятся под наблюдением врачей. Их анализы направлены на подтверждение в новосибирскую лабораторию «Вектор».

Выписано к настоящему моменту четверо человек, в том числе двое за прошедшие сутки.

На сегодня в общем числе подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в регионе 13 зарегистрированы в Челябинске, пять – Кизиле, по два – в Бредах, Магнитогорске и Верхнеуральском районе, по одному в Златоусте и Миассе.

По словам Алексея Текслера, у семи пациентов нет клинических проявлений коронавируса, у остальных болезнь протекает в легкой форме. Пневмония подтверждена у 4 заболевших коронавирусом (она протекает в легкой форме).

 «Ели мы хотим быстрее вернуться к обычной жизни, мы должны соблюдать режима самоизоляции, слушать врачей, соблюдать меры предосторожности», - призвал губернатор.

Автор: 
Олеся Денисова
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