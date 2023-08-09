Число пострадавших после взрыва в Сергиевом Посаде выросло до 56, один человек погиб. Под завалами еще могут оставаться люди. На разбор завалов понадобится порядка 12 часов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. В Сергиево-Посадском округе введен режим ЧС.

«Спасателям понадобится около 12 часов, чтобы разобрать завалы. Там еще могут оставаться люди», - сообщил Андрей Воробьев. Ранее сообщалось, что под завалами еще могут находиться 5-6 человек. Троих уже извлекли — их состояние врачи оценивают как тяжелое.

На месте происшествия работают почти 160 спасателей и силовые ведомства.

Губернатор уточнил, что всего за медицинской помощью обратились 56 человек. В стационаре находится 30 пострадавших, шестеро из них - в реанимации. Еще 26 человек обращались в травмпункт за медпомощью. Им госпитализация не понадобилась, после осмотра врачи отпустили их домой.

«Одна из пострадавших в результате полученных травм скончалась в районной больнице», - сообщили в администрации Сергиево-Посадского городского округа. – Погибшая женщина 1978 года рождения работала в цехе №54 ЗОМЗа (Загорский оптико-механический завод). На предприятии производили, преимущественно, пиротехнику.

Андрей Воробьев побывал в районной больнице, пообщался с пострадавшими, которые рассказали подробности произошедшего.

Кроме того, в результате взрыва пострадало 38 многоквартирных домов. От взрывной волны выбило стекла. Уже поступили обращения от 100 жителей о помощи в остеклении.

Еще четыре человека сообщили о поврежденных автомобилях, также частично разрушены социальные объекты: школы №19 и №21, спорткомплекс «Луч», магазин.

Губернатор и глава городского округа заверили, что помощь будет оказана всем пострадавшим. «Дмитрий Акулов (глава Сергиево-Посадского городского округа – прим.) четко дал понять, что ни один житель нашего округа, не должен встретить ночь без окон», - сообщили в администрации.

В Сергиево-Посадском округе введен режим ЧС, сообщила заместитель главы администрации округа Оксана Ероханова по результатам заседания мобильного штаба КЧС.

«Режим ЧС - это особый правовой режим, который вводится для защиты граждан, имущества и окружающей среды от чрезвычайных ситуаций», - уточнили в мэрии. По словам вице-мэра, введение режима позволяет собирать, систематизировать и анализировать данные. Привлекать дополнительные средства для восстановления пострадавших объектов.