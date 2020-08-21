ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Сети появилось видео с возможным виновником отравления Навального

Федерация
Сегодня, 12:16
Размер текста

В Интернете появилось видео, свидетельствующее, что впавший накануне в кому на фоне сильного отравления оппозиционер Алексей Навальный, в аэропорту Томска выпил больше одного стакана чая. На кадрах видно, как еще перед тем, как официантка кафе принесла блогеру и его пресс-секретарю Кире Ярмыш чай, Навальный выпил еще один стакан с жидкостью.

Судя по видеозаписи, обнародованной “Лайф шот”, первый стакан с жидкостью оппозиционеру принес сотрудник “Фонда борьбы с коррупцией” и его соратник Илья Пахомов. Затем Пахомов отлучился на 1,5 минуты и следом пришла официантка кафе с чаем.

На данный момент никаких комментариев по этому видео от пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш не поступало.

В настоящий момент политик продолжает находиться в комы на ИВЛ, Омские врачи проводят работу по установке диагноза и определения вещества, которым Навальный мог быть отравлен.

В Омске уже приземлился борт из Германии, который готов забрать блогера на лечение в немецкую клинику. Однако врачи считают, что состояние Алексея Навального не позволяет его транспортировать. На месте в БСМП-1 дежурит супруга Навального, которой разрешили его навестить, и его лечащий врач. По-прежнему в больнице не выдают медицинские документы родственникам и соратникам Навального, ссылаясь на отсутствие согласия пациента на разглашение информации.

Алексею Навальному стало плохо утром 21 августа в самолете, следовавшему из Томска в Москву. У оппозиционера появилась испарина, затем он просил с ним разговаривать, чтобы сконцентрировать создание на звуке, но затем в туалете он потерял сознание. После экстренной посадки лайнера в Омске, Навальный был госпитализирован в больницу, введен в искусственную кому и подключен к аппарату ИВЛ. Близкие блогера подозревают, что политик был отравлен и подали заявление в СК по ст. 277 УК РФ “Посягательство на жизнь”.

Слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления высказало большое количество общественно-политических деятелей, в том числе и депутат Государственной думы от Челябинской области Валерий Гартунг. Парламентарий на странице в Facebook написал, что шокирован сообщениями о ситуации с Навальным и помолился о его здоровье.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Федерация
Сегодня, 12:41
Омский врач прокомментировал сообщение об опасном веществе в теле Навального
Федерация
Вчера, 12:52
Медики прокомментировали состояние Навального
Федерация
Вчера, 12:10
Навального подключили к ИВЛ в Омске
Федерация
15.10.19 17:08
Суд подтвердил законность отказа в регистрации “России будущего” Навального
19.08.20 12:24
Медик объяснила, почему чай становится вредным для сердца и печени
19.08.20 11:53
Российским шахтерам-пенсионерам прописали бесплатный уголь
18.08.20 14:26
Как по Грефу: в российских школах планируют внедрять новые формы обучения
18.08.20 13:03
Минтруд рассказал о выходном для родителей первоклассников
18.08.20 13:02
Стала известна очередность симптомов covid-19
18.08.20 12:23
В Сенате дали пояснения по детским выплатам в сентябре
18.08.20 11:56
Гайдара заподозрили в масонстве
18.08.20 11:38
Испанские ученые нашли в российской вакцине от covid-19 советский след
17.08.20 16:17
Суд объявил АУЕ вне закона
17.08.20 13:07
В России предложили устроить выходной родителям первоклашек
Общество
Сегодня, 10:32
Ирина Гехт призывает южноуральцев ставить прививку от гриппа
Общество
Сегодня, 12:52
Цуканов: Уверен, новую инфекционную больницу в Челябинске построят в срок
Новости
Сегодня, 13:34
Происшествия
Сотрудники ГИБДД Челябинска задержали малолетнего угонщика
Сегодня, 13:01
Федерация
В России нашли способ снизить на 15% плату за отопление
Сегодня, 12:41
Федерация
Омский врач прокомментировал сообщение об опасном веществе в теле Навального
Сегодня, 12:20
Культура
Челябинский симфонический оркестр выберет для себя лучших музыкантов
Сегодня, 11:41
Общество
В Челябинской области от коронавируса умерла 34-летняя женщина
Материалы рубрики
Сегодня, 13:01
Федерация
В России нашли способ снизить на 15% плату за отопление
Сегодня, 12:41
Федерация
Омский врач прокомментировал сообщение об опасном веществе в теле Навального
Вчера, 12:52
Федерация
Медики прокомментировали состояние Навального
Вчера, 12:10
Федерация
Навального подключили к ИВЛ в Омске
19.08.20 12:53
Федерация
Британские ученые назвали способ профилактики преждевременной смерти
Теги
Алексей Навальный
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика