В Сети появилось видео с возможным виновником отравления Навального

В Интернете появилось видео, свидетельствующее, что впавший накануне в кому на фоне сильного отравления оппозиционер Алексей Навальный, в аэропорту Томска выпил больше одного стакана чая. На кадрах видно, как еще перед тем, как официантка кафе принесла блогеру и его пресс-секретарю Кире Ярмыш чай, Навальный выпил еще один стакан с жидкостью.

Судя по видеозаписи, обнародованной “Лайф шот”, первый стакан с жидкостью оппозиционеру принес сотрудник “Фонда борьбы с коррупцией” и его соратник Илья Пахомов. Затем Пахомов отлучился на 1,5 минуты и следом пришла официантка кафе с чаем.

На данный момент никаких комментариев по этому видео от пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш не поступало.

В настоящий момент политик продолжает находиться в комы на ИВЛ, Омские врачи проводят работу по установке диагноза и определения вещества, которым Навальный мог быть отравлен.

В Омске уже приземлился борт из Германии, который готов забрать блогера на лечение в немецкую клинику. Однако врачи считают, что состояние Алексея Навального не позволяет его транспортировать. На месте в БСМП-1 дежурит супруга Навального, которой разрешили его навестить, и его лечащий врач. По-прежнему в больнице не выдают медицинские документы родственникам и соратникам Навального, ссылаясь на отсутствие согласия пациента на разглашение информации.

Алексею Навальному стало плохо утром 21 августа в самолете, следовавшему из Томска в Москву. У оппозиционера появилась испарина, затем он просил с ним разговаривать, чтобы сконцентрировать создание на звуке, но затем в туалете он потерял сознание. После экстренной посадки лайнера в Омске, Навальный был госпитализирован в больницу, введен в искусственную кому и подключен к аппарату ИВЛ. Близкие блогера подозревают, что политик был отравлен и подали заявление в СК по ст. 277 УК РФ “Посягательство на жизнь”.

Слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления высказало большое количество общественно-политических деятелей, в том числе и депутат Государственной думы от Челябинской области Валерий Гартунг. Парламентарий на странице в Facebook написал, что шокирован сообщениями о ситуации с Навальным и помолился о его здоровье.