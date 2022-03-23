ВЦИОМ: 74% россиян поддерживают военную спецоперацию России

Число россиян, поддерживающих спецоперацию России на Украине, за три недели выросло почти на 9 процентных пунктов, до 74%. Такие результаты опроса приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Согласно исследованию, не поддерживают решение о начале спецоперации 17% граждан, еще 9% затруднились ответить.

Большинство опрошенных (46%) считает, что основная цель проводимой операции - защита России, разоружение Украины и предотвращение развёртывания военных баз НАТО на её территории. Кроме того, 19% уверены, что операция направлена на то, чтобы изменить политический курс Украины и очистить её от нацистов, а 17% назвали в качестве цели необходимость защитить население Донбасса. 5% респондентов заявили о планах России оккупировать Украину и присоединить её к своей территории.

Социологи также изучили степень лояльности населения к нынешней власти. По их данным, принять участие в массовых акциях протеста готов каждый десятый россиянин. Как отмечают аналитики, в январе 2022 года о готовности участвовать в протестных митингах сообщали 17% опрошенных.

Более половины россиян (61%) считают, что предпринимаемые меры по стабилизации экономической ситуации в стране помогут снизить негативные последствия санкций. Четверть придерживаются противоположного мнения, и ещё 15% граждан затруднились дать оценку действиям правительства по урегулированию экономических процессов.