Вице-премьер рассказал об основных образцах современного российского оружия

Боевой лазерный комплекс «Пересвет» уже серийно поставляется в российские Вооруженные силы – он может выводить из строя спутники на орбитах высотой до 1,5 тысячи километров.

Об основных образцах и характеристиках современного российского оружия рассказал заместитель председателя Правительства РФ Юрий Борисов, выступая на федеральном Просветительском марафоне «Новые горизонты» Российского общества «Знание», который проходит в Москве и других городах России с 17 по 19 мая. Его выступление было посвящено роли оборонно-промышленного комплекса в развитии страны

«Поделюсь с вами: комплекс "Пересвет", о котором рассказывал президент в 2018 году, уже серийно поставляется в войска. Он может ослеплять все спутниковые системы разведки вероятного противника на орбитах до 1,5 тысячи километров, выводя их из строя за счет использования лазерного излучения», - отметил Борисов.

По словам вице-премьера, в ближайшее десятилетие в российские войска поступят образцы вооружений на «новых физических принципах». Речь идет о лазерном, электромагнитном широкополосном оружии.

Последние пять лет Россия занимает второе место на мировом рынке экспорта вооружений (19%), уступая только США (39%). У Франции – 11%.

По словам вице-премьера, Россия находится в устойчивом положении на этом рынке, имея бюджет на вооружение гораздо ниже конкурирующих стран.

«По объемам военных расходов Россия занимает пятое место в мире, это всего-навсего 3,1% от всех расходов, которые тратятся в мире на вооружение. В абсолютных цифрах это около 66 миллиардов долларов. Соединенные Штаты тратят 801 миллиард долларов, Китай -293 миллиарда долларов. Совокупно страны НАТО тратят на вооружение свыше одного триллион 200 миллиардов долларов. Я думаю, что пропорция уже о многом говорит», - отметил Юрий Борисов.

По словам вице-премьера, Россия является безусловным лидером в сфере производства зенитных ракетных комплексов — наиболее востребованной на мировом рынке продукции. Системы С-500 начинают поступать на вооружение России. Борисов рассказал об основных образцах и характеристиках ЗРК.

На данный момент на предприятиях оборонки трудится порядка 2,2 миллиона человек. До 2028 года предприятиям и научным организациям отрасли понадобится ещё 430 тысяч сотрудников (из них 120 тысяч инженеров, 240 тысяч рабочих и 70 тысяч работников со средним профессиональным образованием).

Примерно 70% кадрового состава ОПК трудится на производстве и 30% – в науке. Около трети работников приходится на молодёжь до 35 лет.

Полную запись выступления Юрия Бориса можно найти на странице Российского общества «Знание» ВКонтакте.

Онлайн-трансляции с площадок марафона доступны на официальном сайте Российского общества «Знание», в сообществе ВКонтакте и на ресурсах партнеров.