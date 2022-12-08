08.12.2022
На железнодорожном вокзале Челябинска задержан пассажир с сюрикеном
08.12.2022
За сутки заболело ковидом 93 южноуральца, выздоровело 118, умерло двое
08.12.2022
С первого января 2023 года МРОТ вырастет на 6,3%
08.12.2022
Новые доплаты медикам первичного звена начнутся с января
07.12.2022
В Челябинске назвали худшие маршруты общественного транспорта
07.12.2022
Новую дорогу по Братьев Кашириных в Челябинске спроектируют за 12,8 миллиона рублей
Вице-премьер рассказала о размерах ежемесячных доплат врачам первичного звена и скорой
08.12.2022
Новые доплаты медикам первичного звена начнутся с января
24.06.2020
Стимулирующие доплаты медикам продлят на два месяца
08.06.2020
Сотрудники скорой Златоуста пожаловались на невыплату им ковидных доплат, главврач отвергает обвинения
22.04.2020
Южноуральские больницы получили средства на одну федеральную и региональную доплаты
Ринат Кучитаров встретит Новый год в СИЗО
07.12.2022
Жители Челябинской области могут отправлять письма на передовую
06.12.2022
Челябинцы ругают мэрию за снос стены дома, в котором живут люди
05.12.2022
Челябинск почтил память Неизвестного солдата
03.12.2022
Сколько челябинцы будут платить за коммунальные услуги с первого декабря 2022 года
02.12.2022