Вице-премьер рассказала о размерах ежемесячных доплат врачам первичного звена и скорой

С первого января 2023 года работники первичного звена здравоохранения и врачи скорой медицинской помощи будут получать специальные ежемесячные надбавки. Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о размерах доплат.

«По предложению правительства президентом страны принято решение об установлении, начиная с первого января 2023 года, специальных доплат тем, кто трудится в первичном звене здравоохранения, в центральных районных и районных больницах, а также скорой медицинской помощи», - сообщила Татьяна Голикова. На эти цели в бюджете фонда обязательного медицинского страхования на 2023 год предусмотрено 152,4 миллиарда рублей.

В течение декабря- начале января будет проделана вся необходимая подготовительная работа, для начала специальных доплат медработникам.

По словам Татьяны Голиковой, врачи центральных районных и районных больниц будут получать ежемесячную надбавку 18,5 тысячи рублей. Врачи первичного звена будут получать надбавку 14,5 тысячи рублей, врачи скорой медицинской помощи – 11,5 тысячи рублей.

«Ежемесячная надбавка для среднего медицинского персонала центральных районных и районных больниц составит восемь тысяч рублей. Средний медицинский персонал первичного звена здравоохранения (поликлиник, ФАПов, врачебных амбулаторий) буду ежемесячно получать надбавку в размере 6,5 тысячи рублей, фельдшер и медсестра скорой медпомощи – семь тысяч рублей, младший медперсонал центральных районных больниц первичного звена – четыре тысячи рублей», - отметила вице-премьер.

Фельдшеры скорой медпомощи, принимающие вызовы, будут получать ежемесячную доплату 4,5 тысячу рублей.

«Поскольку, как сказал президент, уровень жизни во всех регионах страны разный, то при установлении этих доплат будет учитываться региональный коэффициент дифференциации», - уточнила вице-премьер.

Предполагаем, что специальные выплаты будут получать порядка 379 тысяч врачей, 725 тысяч среднего медицинского персонала и чуть более 65 тысяч младшего медицинского персонала.

Вице-премьер напомнила, что в соответствии с поручением президента Владимира Путина регионы с 2021 года реализуют программы модернизации первичного звена здравоохранения, которые предполагают обновление инфраструктуры учреждений здравоохранения и нацелена на строительство, проведение капитального ремонта, оснащение оборудованием и другие мероприятия. Но ключевой задачей является обеспечение кадрами. Сегодня многие регионы испытывают недостаток кадров в центральных районных и районных больницах. Установление специальных доплат поможет частично решить эту проблему.