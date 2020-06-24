Стимулирующие доплаты медикам продлят на два месяца

Стимулирующие выплаты сотрудникам медицинских учреждений, работающим с пациентами с установленной или подозревающейся новой коронавирусной инфекцией, будут продлены на два месяца.

Об этом сообщил президент Владимир Путин в ходе обращения к россиянам 23 июня.

Для медицинских работников, которые оказывали помощь больным с коронавирусной инфекцией, были предусмотрены два вида федеральных стимулирующих выплат.

«Борьба с эпидемией продолжается, как и напряжённая работа в больницах, поликлиниках, на станциях скорой помощи», - отметил Владимир Путин и сообщил, «принято решение продлить стимулирующие выплаты на июль и август.

Глава государства подчеркнул, стимулирующие выплаты и доплаты освобождаются от налогов и будут учитываться при расчёте отпускных. «Такое решение уже принято. А значит, специалисты получат повышенные отпускные, причём независимо от того, в какой период времени они уйдут в отпуск», - уточнил президент.

Предусмотрено два типа федеральных выплат. Первая выплачивается работу в особых условиях и дополнительную нагрузку (она начисляется в процентном соотношении от средней заработной платы по экономике в регионе). Вторую федеральную выплату народе окрестили «президентской». Она выплачивается в фиксированном размере.

Челябинская область в дополнение к федеральным средствам определила более широкий круг получателей доплаты. За счет регионального источника получают доплаты те медицинские работники, которые не попали в федеральный перечень. Это, например, водители скорой помощи, это неотложная помощь, врачи, которые работают на госпитальных базах, но не контактируют напрямую с COVID-19, - лаборанты, эндоскописты, рентгенологи и так далее.

Справка.

Первая федеральная доплата

Доплаты врачам, работающим с пациентами с установленной или подозревающейся новой коронавирусной инфекцией, составят 100% от среднемесячного дохода врача, среднего медицинского персонала – 50%, младшего медицинского персонала – 30%.

Врачам скорой помощи, которые работают с пациентами с коронавирусом или подозрением на эту инфекцию, предусмотрена доплата в размере 80% от среднемесячного дохода. Среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании скорой медицинской помощи (фельдшеры, медсестры, сестры-анестезисты), доплаты составят 40%. Фельдшеры (медсестры), работающие на приеме вызовов скорой и передаче их выездным бригадам, а также водители, санитары могут рассчитывать на надбавку в размере 20%.

Аналогичные доплаты положены сотрудникам подразделений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь: врачам (инфекционистам, пульмонологам, ВОП, педиатрам, терапевтам, в том числе участковым) – 80% от средней зарплаты по региону, среднему медперсоналу – 40%, младшему – 20%.

Вторая федеральная доплата

Врачам, которые непосредственно работают с заболевшими коронавирусной инфекцией, федеральная доплата составит 80 тысяч рублей в месяц. Для среднего медицинского персонала – фельдшеров, медсестёр – 50 тысяч рублей. Для младшего медицинского персонала - 25 тысяч рублей в месяц.

Врачи скорой помощи, которые также работают с заболевшими коронавирусом, получат выплату в 50 тысяч рублей в месяц. Фельдшеры, медсёстры и водители скорых – 25 тысяч рублей.

В Челябинской области выплаты начали начислять с 21 марта (первый зафиксированный случай ковида в регионе).