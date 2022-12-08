08.12.2022
Новые доплаты медикам первичного звена начнутся с января
07.12.2022
В Челябинске назвали худшие маршруты общественного транспорта
07.12.2022
Новую дорогу по Братьев Кашириных в Челябинске спроектируют за 12,8 миллиона рублей
07.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на восьмое декабря (18+)
07.12.2022
Запрет на полеты в 11 аэропортов продлен еще на неделю
07.12.2022
Челябинское предприятие заплатило сто тысяч рублей за сброс снега в Миасс
Новые доплаты медикам первичного звена начнутся с января
05.12.2022
В Челябинской области снижается смертность от ковида при росте числа заболевших
29.11.2022
До конца 2022 года в Челябинской области откроют еще два центра амбулаторной онкопомощи
12.09.2022
Копейчанин попал в больницу после приема виагры
29.07.2022
Челябинский губернатор побывал в клинике для бездомных жителей
Жители Челябинской области могут отправлять письма на передовую
06.12.2022
Челябинцы ругают мэрию за снос стены дома, в котором живут люди
05.12.2022
Челябинск почтил память Неизвестного солдата
03.12.2022
Сколько челябинцы будут платить за коммунальные услуги с первого декабря 2022 года
02.12.2022
Челябинская область получила 17 новых машин скорой помощи
01.12.2022