Новые доплаты медикам первичного звена начнутся с января

Доплаты от 4,5 до 18 тысяч рублей будут начислены медикам первичного звена и скорых уже с первого января 2023 года - сообщил президент России Владимир Путин. Обсуждение зарплат работников системы здравоохранения состоялось на встрече с члена Совета по правам человека.

"С января следующего года я просил правительство начать дополнительные выплаты медикам, работающим в первичном звене здравоохранения в центральных районных больницах, в районных больницах и в системе скорой медицинской помощи, — от 4,5 до 18,5 тысячи рублей в зависимости от того, чем занимается медицинский работник, какую должность занимает, какие функции выполняет", — сказал Президент, отметив необходимость единого подхода ко всем территориям страны.

Как сообщалось ранее, правительство России дополнительно направит регионам почти 59 миллиардов рублей на повышение заработной платы медработникам. Челябинская область на эти цели 1,3 миллиарда.