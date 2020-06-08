Сотрудники скорой Златоуста пожаловались на невыплату им ковидных доплат, главврач отвергает обвинения

Сотрудники скорой медицинской помощи Златоуста (Челябинская область) пожаловались на невыплату им доплат за работу с зараженными коронавирусной инфекцией пациентами.

Видеообращение медработники направили в адрес движения «Гражданский патруль».

В обращении говорится, что врачи и водители линейных бригад не получают президентских доплат за опасную работу, потому что их, по решению минздрава, не включили с состав специализированных бригад.

«Когда мы выезжаем на вызов, мы никогда не знаем, заражен ли человек covid-19. То есть линейные бригады рискуют не меньше, чем специализированные бригады, но при этом мы никаких стимулирующих выплат не получаем», - цитируют общественники врача Ольгу Харитонову.

Главный врач станции скорой медицинской помощи Златоуста Руслан Хазиев отмечает, что к нему конкретных жалоб от работников не поступало.

«Всем сотрудникам, кто работает на станции скорой медицинской помощи Златоуста, доплаты произведены в полном объёме по федеральным и региональной программам», - заверяет главврач. Руководитель станции скорой помощи готов представить в подтверждение своих слов все финансовые документы.

Руслан Хазиев также подчеркивает, что Ольга Харитонова, позиционирующая себя в соцсетях как врач и читающая в видеообращении текст от лица сотрудников скорой, никогда на станции СПМ Златоуста не работала.

«По данному факту будет проводиться более углублённая проверка», - добавил главврач.