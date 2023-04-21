Витторио Джильотти: «Европейские «миротворцы» своим молчанием поддерживают поджигателей войны»

Сегодня в Европе всё отчётливей раздаются голоса о том, что российско-украинский конфликт должен быть решён с помощью переговоров. Однако с такими заявлениями выступают, в основном, неправительственные общественные организации. Что же касается государственных структур, то они или отмалчиваются, или поддерживают курс «ястребов» Евросоюза на «полную военную победу Украины».

Мы попросили видного итальянского общественного деятеля, учредителя Обсерватории христианских общин Ближнего Востока Витторио Джильотти проанализировать, почему это происходит.

– Витторио, в Европе существует немало организаций, отвечающих за мир и сотрудничество. Например, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Европейский фонд мира и так далее. Почему эти структуры так мало делают для того, чтобы остановить российско-украинский конфликт?

– Во время моего краткого выступления на заседании по поводу военного применения обеднённого урана США и НАТО в бывшей Югославии и других странах, я указал на то, что ни один эколог или пацифистская организация не потрудились выразить несогласие с применением этого материала и его трагическими последствиями.

То же самое происходит и в отношении российско-украинского конфликта по той причине, что все эти организации и ассоциации принадлежат различным евро-американским державам. И это следует из простого изучения различных организаций, которые в других обстоятельствах поднимают много шума, особенно в отношении неприсоединившихся стран, таких как Сирия и Иран, не говоря уже о Российской Федерации.

Организации, которые вы упомянули в своем вопросе, не только ничего не делают для мира, но своим молчанием поддерживают поджигателей войны и тех, кто отправляет оружие на Украину.