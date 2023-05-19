Андрэа Лучиди: «Мира достигают диалогом, а не слепой ненавистью»

Западные спецслужбы ведут охоту на каждого европейца, заподозренного в симпатиях к Донбассу. И даже на тех, кто пытается объективно разобраться в причинах украинской гражданской войны. Один из таких людей – независимый итальянский журналист Андрэа Лучиди, о нём написало турецкое издание TELE1.

Андрэа в последнее время начал получать угрозы в свой адрес. Он уже продолжительное время находится в Донбассе, освещая происходящие здесь события. Синьор Лучиди привык к тому, что его мессенджеры постоянно атакуют так называемые «украинские патриоты». Они оскорбляют итальянского журналиста, пытаются вывести его из равновесия и даже угрожают физической расправой.

Но к этому Андрэа относится спокойно. Зато громом среди ясного неба для него стало оскорбительное обращение Луки Ланини, профессора Пизанского университета, который обвинил синьора Лучиди в «коллаборационизме». Получается так: журналист выполняет свою работу, объективно показывает, что происходит в Донбассе, не являясь ни гражданином РФ, ни Украины, ни ЛДНР, и при этом его обвиняют в «российской пропаганде»!

Андрэа не стал отмалчиваться, он ответил итальянскому профессору через ректора того же вуза Риккардо Цукки. Публикуем данное письмо с небольшими сокращениями:

«Уважаемый ректор, профессор Риккардо Цукки.

Я пишу, чтобы сообщить Вам и всем тем, кто читает нас, о весьма прискорбном факте, касающемся профессора Пизанского университета Луки Ланини.

Меня зовут Андрэа Лучиди, я журналист с итальянским гражданством и в настоящее время нахожусь в Донбассе, где документирую продолжающийся с 2014 года конфликт.

Профессор Ланини написал твит, который я прилагаю к настоящему письму. Не зная профессора Ланини, я подумал, что такое предложение не может быть сделано академиком, человеком, который работает в университете, месте, которое должно отличаться большой открытостью, терпимостью, дебатами и пониманием. По крайней мере, Пизанский университет, где я начал свою академическую карьеру, я запомнил именно таким.

Случайно ли профессор Ланини так прокомментировал твит, в котором некоторые люди, очевидно, имеющие такое же радикальное мнение, как и он, по поводу российско-украинского конфликта, назвали меня «коллаборационистом»? В последнее время дебаты по конфликту, к сожалению, приняли очень радикальный оборот, что делает практически невозможным открытое и конструктивное обсуждение. Но я с самого начала был готов к дискуссии даже с теми, кто резко критиковал мою работу.

Я счёл своим долгом сообщить Вам об этом неприятном эпизоде в свете многочисленных угроз, которые я получаю практически каждый день, и последних террористических атак в России против людей, которых называют «коллаборационистами» или «пропагандистами». Если бы заявления, подобные тем, что сделал профессор Ланини, исходили от человека, не занимающего должности в академическом сообществе, я бы не придал им большого значения. Но я считаю, что подобное вмешательство неуместно для человека, занимающего такую должность. Как я уже говорил, как бывший студент Пизанского университета, я был очень разочарован тем, что профессор университета, который многому меня научил и который я всегда вспоминаю с большой радостью, стал жертвой ненависти к человеку, который виновен лишь в том, что документировал происходящее в той части конфликта, которую Запад решил назвать «неправильной».

Я думаю, что подобные комментарии, основанные на ненависти, создают условия для атмосферы напряжённости и насилия, причём не только словесного. Достаточно вспомнить Дарью Дугину, Владлена Татарского и Захара Прилепина. Я придерживаюсь мнения, что мира можно достичь только путём диалога, а не слепой ненависти к тем, кто думает иначе.

Сердечный привет из Донбасса, Андрэа Лучиди».

В этой связи стоит упомянуть, что Андрэа сталкивается с проблемами даже на итальянской границе. Гражданин Италии на въезде в свою страну по 30 минут сидит в кабинете погранслужбы и объясняет, зачем он приехал на родину! Именно по причине подобных нападок Андрэа Лучиди принял решение переехать жить в Россию.

Прецедент с синьором Лучиди – не единственный в «свободном мире». Мы связались с кандидатом в президенты Словакии в 2014 году Любицой Блашковой, которая на референдуме в ЛНР в 2022 году была независимым наблюдателем. Она любезно согласилась прокомментировать случившееся.

– Любица, вам приходили угрозы, когда вы находились в ЛДНР?

– Да, к сожалению, в мой адрес поступали угрозы, были даже соответствующие СМС-сообщения. Также мои личные данные были слиты в Сеть, и по возвращении домой я остерегалась преследований. Вы спросите, почему в «свободной» Европе такое может происходить? Всё просто: однобокая политика Запада в отношении РФ проецируется на собственных граждан, на тех, кто за мир, против однополых браков и против фашизма.

Подобное отношение к носителю объективной информации не является новостью и для независимой журналистки из Нидерландов Сони ван ден Энде. В прошлом году она также побывала в Донбассе. Вот её мнение:

– Да, я знаю историю Андрэа Лучиди. Так поступают с любым западным журналистом, который был в Донбассе. История Андрэа имеет сходство с моей. Разница лишь в том, в Италии спецслужбы реагируют мягче, а в англосаксонском блоке – более жёстко. Особенно в Германии. Список наблюдения за такими журналистами был создан в 2021 году, все данные о них передаются в Европол. По мнению ЕС, журналисты, побывавшие в Донбассе, представляют потенциальную опасность и помечены как террористы. С 2020 года я также внесена в Европейский список, где помечена как «распространитель фейковых новостей», а с 2022 года моё имя значится на украинском сайте «Миротворец». С 2016 года я нахожусь под наблюдением голландской AIVD (службы безопасности Нидерландов). Вы можете себе представить, что со мной будет, если я вернусь в Нидерланды, где меня считают «угрозой национальной безопасности»!