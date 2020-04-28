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Владимир Путин предложил установить профессиональный праздник работников скорой помощи

Федерация
Сегодня, 20:47
Автор: 
Олеся Денисова

Президент России Владимир Путин предложил установить 28 апреля профессиональным праздником работника скорой медицинской помощи.

Эту инициативу глава государства озвучил 28 апреля в рамках совещания с руководителями субъектов РФ по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции

Владимир Путин отметил, что именно 28 апреля в России неофициально отмечается день создания скорой помощи. В этот день в 1898 году появились первый станции скорой помощи в Москве на базе двух полицейских участков, за которыми закрепили по одной карете скорой помощи и для медиков было выделено отдельное помещение). В 1926 году при Московской станции скорой помощи впервые был организован дежурный пункт неотложной помощи для обслуживания внезапно заболевших на дому.

Президент поздравил врачей, фельдшеров, медицинских сестёр и санитаров, водителей экипажей с этим праздником и поблагодарил их за нужный людям труд.

«В эти напряжённые дни и недели вы демонстрируете мужество, свои лучшие человеческие качества. И думаю, что было бы правильно установить именно в эту дату профессиональный праздник – День работника скорой медицинской помощи, - сказал Владимир Путин и добавил. - Мы так и сделаем».

Президент призвал руководителей субъектов не расслабляться, даже если регионами выполнены все планы по созданию дополнительного коечного фонда по лечение больных коронавирусной инфекцией и с подозрением на ковид. Задачу по созданию специализированных коек нужно было выполнить к 28 апреля. Челябинская область перевыполнила норматив, развернув 2435 коек (104,3% от плана).

«Используйте каждую возможность, чтобы нарастить ресурсы и готовность здравоохранения в регионе, не дожидаясь команды сверху», - обратился к губернаторам президент.

Владимир Путин предупредил губернаторов, что в условиях акцентирования внимания на коронавирусной инфекции не нужно забывать и про иные опасные болезни: сердечно-сосудистые, онкологические, другие острые и хронические заболевания. «Мы не можем бросить таких больных. Просто сказать: потерпите и подождите. Несмотря на сегодняшнюю экстраординарную ситуацию, люди должны получать всю необходимую помощь», - подчеркнул президент.

Напомним, сегодня сотрудники скорой медицинской помощи принимали поздравления от губернатора Алексея Текслера, вице-спикера Заксобрания региона Олега Голикова, глав городов.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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