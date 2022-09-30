Владимир Путин выступил с обращением к россиянам перед принятием в состав РФ новых регионов

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, гражданам ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, депутатам Госдумы и сенаторам РФ перед церемонией подписания договоров о вступлении в состав РФ четырех новых территорий.

«Вы знаете, в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы. Их итоги подведены, результаты известны. Люди свой выбор сделали, однозначный выбор, - отметил Владимир Путин. – Сегодня мы подписываем договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области».

Глава государства выразил уверенность, что Федеральное Собрание поддержит конституционные законы о принятии и образовании в России четырёх новых субъектов Российской Федерации.

«Это воля миллионов людей. И это, конечно, их право, их неотъемлемое право, которое закреплено в первой статье Устава ООН, где прямо сказано о принципе равноправия и самоопределения народов», - подчеркнул президент.

Президент подчеркнул, Россия всегда будет помнить героев русской весны, кто погиб за право говорить на родном языке, сохранять свою культуру и веру, заявил Путин.

Президент назвал героями великой России всех солдат и офицеров России, павших смертью храбрых во время СВО, и почтил их память минутой молчания.

«Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их реальные хозяева на Западе: Люди, живущие в Луганске и Донецке, Херсоне и Запорожье становятся нашими гражданами. Навсегда. Мы призываем киевский режим немедленно прекратить все военные действия и вернуться за стол переговоров. Мы к этому готовы. Но выбор людей обсуждать не будем. Россия народ не предаст, - сказал Владимир Путин и предупредил. - Мы будем защищать наших людей всеми силами и средствами».

Глава государства заверил, мы отстроим все разрушенные города и поселки, будем развивать предприятия, инфраструктуру, восстановим систему социального обеспечения и систему здравоохранения, будем работать над повышением уровня безопасности.

Владимир Путин отметил, что Запад мечтает ослабить и раздробить Россию, им просто не дает покоя, что в мире есть такая великая страна с такими природными ресурсами. «Западу не нужна Россия! Она нужна нам! Россия всегда будет Россией. Мы защитим наши ценности от Запада», - резюмировал президент.