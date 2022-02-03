Власти Украины ограничат выезд из страны для граждан призывного возраста

На Украине военнообязанным гражданам призывного возраста ограничат выезд из страны. Об этом заявили в Управлении Народной милиции ДНР, передаёт РИА «Новости». Как пояснили в ведомстве, такое решение украинские власти приняли из-за подготовки к наступательным действиям в Донбассе. Для реализации своих планов Киев готов поставить под ружье всю страну, утверждают в силовом подразделении.

«По данным нашей агентурной разведки, 2 февраля главой Государственной пограничной службы Украины [Сергеем] Дейнеко отданы указания об ограничении с 20 февраля выезда из страны военнообязанных граждан мужского пола в возрасте от 18 до 45 лет», - цитирует РИА «Новости» представителя Управления Народной милиции ДНР.

По его словам, чтобы исключить панику среди населения, в качестве официальных причин гражданам называют отсутствие в базе данных сведений о выданных визах, наличие в производстве дел об административных правонарушениях, неуплату алиментов или неурегулированные имущественные споры. Военкоматы уточняют списки граждан, подлежащих мобилизации.

По данным того же источника, Киев намерен вернуть в страну украинцев призывного возраста, находящихся за границей. Для этого МИД Украины готовит дипломатические ноты зарубежным государствам с просьбой оказать содействие в этом вопросе.