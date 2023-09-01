ВСУ попытались испортить День знаний в ряде регионов

Ночью и утром первого сентября российские военные пресекли новые попытки киевского режима атаковать беспилотниками самолетного типа объекты в ряде регионов РФ.

Над территорией Люберецкого района Московской области уничтожен летевший к Москве беспилотник, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Сегодня силами ПВО рядом с Люберцами пресечена очередная попытка пролёта беспилотника к Москве», - сообщил мэр. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего.

«Спасибо военным, что не дали испортить нам День знаний», - поблагодарил Сергей Собянин.

ВСУ пытали атаковать объекты в Белгородской области. «Сегодня утром около семи часов 30 минут по московскому времени пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Беспилотник был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Белгородской области.

«В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолётного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», - уточнил сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Курской области изначально сообщалось, что два украинских беспилотника атаковали атомоград Курчатов, в городе расположена Курская АЭС. Позднее выяснилось, что БПЛА был один.

«Утром Курчатов атаковали два украинских беспилотника. Повреждены административное здание и жилой дом», - сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

Чуть позднее глава региона уточнил подробности: «Подтверждено попадание одного беспилотника по нежилому зданию, незначительно поврежден фасад. Пострадавших нет. Падение второго БПЛА не подтверждено - пролёт первого беспилотника был ошибочно принят за ещё один».