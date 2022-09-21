Всё готово к историческому референдуму в ЛНР

В среду в Луганске прошло собрание глав территориальных комиссий ЛНР. Оно было посвящено вопросу проведения референдума о вхождении республики в состав Российской Федерации на правах субъекта. На собрании присутствовал наш собственный корреспондент в Луганске Михаил Бондаренко.

Присутствующие отметили, что в республике уже всё готово к предстоящему мероприятию.

– Вчера был принят ряд нормативно-правовых документов, которые регламентируют порядок проведения референдума в Луганской народной республике. От нашей работы зависит будущее наших детей. Восемь лет мы ждали этого, – сказала председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко.

С ней согласилась советник Главы республики Марина Филиппова:

– Мы стали свидетелями исторического процесса, мы участвуем в исполнении желания жителей наших территорий. Нет никаких сомнений в том, что в результате выборов республика станет субъектом Российской Федерации.

Также на встрече выяснилось, кто имеет право голосовать на референдуме, и как это будет происходить непосредственно на участках. В общей сложности на территории ЛНР будет открыт 461 избирательный участок. Помимо этого, стало известно, что каждая комиссия проинформирует жителей, где она будет базироваться. Открепительные талоны не требуются. Комиссия будет иметь списки избирателей, в соответствии с ними и будут выдаваться бюллетени. Проголосовать можно будет как по паспорту Украины, так и по паспорту ЛНР.

На территории России для граждан Луганской народной республики будет открыт 181 избирательный участок.

Референдумы в ЛНР, ДНР и на освобождённых территориях пройдут с 23 по 27 сентября.