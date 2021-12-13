Вулкан на острове Ла Пальма скоро завершит извержение, считают ученые

Корреспондент «Урал-пресс-информ» Даша Гутьеррес сейчас живет в Испании и следит за новостями, касающимися извержения вулкана. Вот последние известия от местных испанских информационных агентств.

Несмотря на то, что еще есть дни, когда фиксируется по 18 небольших землетрясений, которые проходят незамеченными для населения острова, есть мнение представителей науки, что извержение вулкана Кумбре Вьеха на испанском острове Ла Пальма прекратится до Нового года.

Президент Канарских островов Анхель Виктор Торрес на недавно прошедшей специальной пресс-конференции сказал, что «поскорее бы это уже закончилось, и лучше бы завтра, чем послезавтра», потому что правительству необходимо дождаться полного завершение извержения, чтобы уже начать восстанавливать остров в полную силу.

Извержение вулкана Кумбре Вьеха сильно повлияло на экономику острова и особенно на социально-экономическую жизнь острова, и восстанавливать эти два направления нужно как можно скорее, добавил президент.

Он отметил, что аграрный сектор получает определенную помощь от государства, также существует поддержка для получения новой мебели и продовольственных наборов для пострадавших жителей. Торрес сообщил, что помощь в этот раз была организована гораздо быстрее по сравнению с другими случаями стихийных бедствий на островах. В организацию помощи было вовлечено гораздо большее количество людей и материалов: это позволило обрабатывать по тысяче запросов в неделю. Таким образом, при таком ритме все поступившие запросы, считает он, будут обработаны до конца текущего года.

На пресс-конференции прозвучала внушительная цифра - 130 миллионов евро - такую сумму правительство Испании уже направило на помощь Ла Пальме. До конца года ещё 240 миллионов будут направлены на помощь острову и его жителям - это говорит о том, что поступление средств не прекращается.

Президент Канарских островов сообщил, что 555 местных жителей продолжают жить в отелях острова, но уже 15 домов были выделены для размещения оставшихся без жилья, ещё 46 скоро будут добавлены к первым 15 - это будут новые, уже частично готовые дома.

Торрес добавил, что правительство в настоящий момент оказывает помощь по съему 200 квартир. Он отметил, что были созданы специальные платформы, чтобы выслушать все нужды островитян, и чиновники сделали все возможное, чтобы помощь была организована в рекордные сроки. Около 60 миллионов евро получили более 300 семей острова.

Также была озвучена цифра 180 000 евро - эти деньги получили 307 человек, оставшихся без жилья.

Министр Феликс Боланьос, присутствующий на конференции для прессы, сообщил, что до конца года планируется направить ещё 90 миллионов евро жителям. Он закончил конференцию на позитивной ноте, уверив журналистов, что «будущее у острова есть» и скоро все вернётся к своей обычной жизни.

Пока чиновники отчитываются перед журналистами о проделанной работе, свои собрания проводят и представители сильно пострадавшего аграрного сектора.

Владельцы банановых плантаций уже торопятся возобновить свою работу, они готовы, по их словам, долбить собственноручно лаву даже ломом, чтобы продолжить работу над тем, что ещё осталось, но нужно дождаться специальных распоряжений правительства.

Некоторые рабочие, работающие на оставшихся «на плаву» плантациях, рассказывают, что постепенно привыкают к пеплу, приспособившись работать несмотря на него, говоря, что такая работа лучше, чем остаться вовсе без работы. Пепел густым слоем покрывает и растения, и плоды - приходится его смывать мощными струями воды.

В знак поддержки жители Канарских островов организовали благотворительный рынок, где пострадавшие от пепла бананы с кожурой серого цвета, которую несмотря на все усилия все же не удалось отмыть, обмениваются на пожертвования. Этот рынок имеет большой успех!

Несмотря ни на что остров продолжает жить и будущее у него есть. Пожелаем ему скорейшего восстановления и будем следить за его дальнейшей судьбой.