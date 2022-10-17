Выделены допсредства на компенсацию расходов закрытых аэропортов юга и центра России

Правительство России выделило ещё более двух миллиардов рублей на компенсацию операционных расходов аэропортов в ряде городов Южного и Центрального федеральных округов из-за продления ограничения полётов.

Распоряжение о дополнительном выделении средств подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Документ размещен на официальном сайте кабмина.

Речь идёт о поддержке аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе.

«Президент говорил о необходимости комплексной поддержки этих предприятий, - отметил Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами 17 октября. - Правительство дополнительно выделяет им свыше двух миллиардов рублей на возмещение операционных расходов».

Принятое решение позволит сохранить инфраструктуру аэропортов, высококвалифицированные трудовые коллективы и возобновить обслуживание полётов, как только это станет возможно.

«Всего в текущем году на такие цели мы направим более 7,5 миллиарда рублей», - уточнил премьер. В середине апреля и в конце мая на компенсацию операционных расходов этих аэропортов из резервного фонда Правительства было выделено по более 1,5 миллиарда рублей. В августе на эти цели направлено почти 2,5 миллиарда рублей. В октябре – более двух миллиардов. Новый транш также поступит из резервного фонда кабмина.

«Важно и дальше обеспечивать транспортную связанность населенных пунктов, куда были ограничены полеты, одновременно расширяя альтернативные виды транспорта, чтобы люди могли добраться до места назначения, а бизнес не испытывал логистических затруднений», – подчеркнул Михаил Мишустин.

В пресс-службе Росавиации уточнили, с 15 октября по шестое ноября 2022 года принимаются заявки от аэропортов, операционная деятельность которых временно приостановлена с 24 февраля.

Отбор объявлен на сумму два миллиарда 973,4 миллиона рублей. Выплаты субсидии по результатам третьего отбора планируются осуществлять в ноябре 2022 года.