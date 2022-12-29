29.12.2022
В Еткульском районе после ремонта распахнула свои двери Белоусовская школа
29.12.2022
Челябинские таможенники поздравили детей Донбасса с Новым годом
29.12.2022
Листопрокатный цех ММК отмечает сорокалетие
28.12.2022
В Челябинске продолжается «охота» на нелегальных продавцов фейерверков
28.12.2022
Курчатовский район с помощью елки желаний исполняет самые заветные детские мечты
28.12.2022
Новый ФОК открылся в центре Кусы
Яна Лантратова – о специальной группе по СВО: Будем получать информацию напрямую, чтобы видеть все своими глазами
28.12.2022
В Челябинской области мобилизованный в поезде убил командира
26.12.2022
Участники боевых действий на Донбассе учили челябинцев быть готовыми ко всему
25.12.2022
На фоне СВО в Челябинской области вырос уровень активности деструктивных элементов
23.12.2022
Плечом к плечу. Журналист помог солдату найти правду
Вектор внешней активности ЮУрГУ может развернуться на Азию и Восток
28.12.2022
Задержанного УФСБ депутата Думы Челябинска отправили под домашний арест
27.12.2022
Задержанного УФСБ депутата Думы Челябинска могут отправить под домашний арест
27.12.2022
Пришло УФСБ: депутат городской Думы Челябинска стал фигурантом уголовного дела
26.12.2022
На фоне СВО в Челябинской области вырос уровень активности деструктивных элементов
25.12.2022