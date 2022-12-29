Яна Лантратова – о специальной группе по СВО: Будем получать информацию напрямую, чтобы видеть все своими глазами

Координационная парламентская группа по СВО провела свою первую рабочую встречу 28 декабря. Эта группа с особыми полномочиями была создана как инструмент обратной связи с передовой и гражданами, в ее составе военкоры, чиновники и проявившие себя в деле на территории ДНР и ЛНР политики. В их числе – челябинский депутат Госдумы Яна Лантратова.

Вот что она рассказала «Урал-пресс-информ» о первой встрече:

«Обсудили широкий круг вопросов. Андрей Анатольевич Турчак поставил перед нами серьёзные задачи. И это не просто так - группа создана указом Президента РФ.

За каждым будет закреплено конкретное направление работы. Пока разделились на группы, потом, возможно, будет ещё более детальное деление на подгруппы. Каждый из нас работал непосредственно на территориях, эта работа будет не просто продолжена, а усилена, чтобы получать информацию напрямую, чтобы видеть все своими глазами. Поэтому работать будем 24/7. Об этом также сказал Андрей Анатольевич».

«У тех, кто вошёл в команду будет возможность напрямую, что называется глаза в глаза, высказать министру обороны свои замечания - в том числе о проблемах, которые накопились за 10 месяцев проведения операции. В рамках подготовки к заседанию руководитель группы Андрей Турчак отправился сегодня на Херсонский фронт, где пообщался с десантниками и мобилизованными. Вместе с ним к заседанию в полевых условиях готовились депутат Госдумы Игорь Кастюкевич и руководитель проекта WarGonzo Семён Пегов», - сообщил телеграм-канал WarGonzo.