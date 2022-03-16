YouTube заблокировал православный телеканал «Спас» с аудиторией в 1 млн человек, передаёт ТАСС. Ранее видеохостинг сообщил о блокировке каналов российских СМИ, финансируемых государством. Однако список YouTube-каналов, работа которых будет прекращена, озвучен не был.

В редакции «Спаса» сообщили, что телеканал переходит на Rutube. Сейчас туда выкладывают новые выпуски передач, а также загружают архив.

«Совсем скоро все премьеры, выходившие на «Спасе» в течение многих лет, снова будут доступны для всех», - говорится в сообщении.

Также телеканал продолжает развивать свои аккаунты в социальных сетях «ВКонтакте», Telegram, «Одноклассниках» и размещать материалы на платформе «Яндекс.Дзен».

Напомним, что изменение политики видеохостинга YouTube связано с проведением Москвой военной спецоперации на Украине. Ранее под блокировку попали каналы с советскими фильмами и радиоспектаклями –открываться перестали «Советское телевидение. Гостелерадиофонд» и «Советское радио. Гостелерадиофонд».