Южный Урал – в числе победителей конкурса «Регион для молодых»

В 2023 году 47 регионов России, в том числе Челябинская область, получат субсидию из федерального бюджета на комплексное развитие молодёжной политики в субъектах России. Росмолодежь подвела итоги конкурса «Регион для молодых».

Напомним, федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) в 2023-2024 годах реализует проект «Регион для молодых», в рамках которого в субъекты направят на конкурсной основе 10 миллиардов рублей (по пять миллиардов ежегодно) на развитие молодежной политики.

Как сообщили в пресс-службе Росмолодежи, в этом году на конкурс «Регион для молодых» было подано 73 заявки. Победителями стали 47 регионов, их них 24 – получат субсидии из федерального бюджета впервые. Челябинская область получит 10 миллионов 100,2 тысячи рублей. Свердловской области выделено 84,8 миллиона рублей, ЯНАО – 34,1 миллиона, ХМАО – 4,1 миллиона.

Субсидии пойдут на создание условий для самореализации молодёжи, разработку программ продюсирования талантов, поддержку и сопровождение молодёжных проектов, создание современных молодёжных пространств, в том числе для молодых семей, повышение компетенций профильных специалистов и многое другое.

Кроме того, губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил сертификаты региональным победителям грантового конкурса от Росмолодежи на церемонии закрытия форума уральской молодежи «УТРО».

В конкурсе одержали победу четверо молодых южноуральцев: Алена Бальцер из Еткульского района (экопроект «Земля у нас одна»), Анастасия Сигитова из Челябинска (проект-интенсив по повышению цифровой грамотности и формированию личного бренда в социальных сетях «Амбассадор себя»), Анастасия Сидашова из Магнитогорска (инклюзивный творческий проект «Лучшие люди») и Полина Решетова из Челябинска (проект «Заботлива к себе»).

Южноуральцы активно участвуют в грантовых конкурсах Росмолодежи. С начала 2023 года подали 175 заявок от вузов и физических лиц. Поддержку уже получили 16 вузовских проектов на сумму более 22 миллионов рублей и 31 проект от физических лиц – на 16 миллионов рублей.