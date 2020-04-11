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За сутки в России подтверждено 1667 случаев коронавируса, в УрФО - 36

Федерация
Вчера, 23:31
Автор: 
Олеся Денисова

За последние сутки в России официально подтверждено 1667 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 49 регионах, что на 119 случаев меньше, чем сутки назад.

В предшествовавшие пятеро суток отмечался рост на 327, 284, 21, 200 и 296 случаев, до этого трое суток число случаев сокращалось – на 76, на 19 и на 175 соответственно, им предшествовал прирост в 1,75 раза.

В Москве подтверждено 1 тысяча 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среди новых заболевших 47,5% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35,5% – от 46 до 65 лет, 12% - старше 65 лет, 5% - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением, отмечает департамент здравоохранения Москвы.

В Уральском федеральном округе новые заболевшие зарегистрированы в Свердловской области (плюс 13), в Ямало-Ненецком автономном округе (плюс 9), в Тюменской области (плюс 8), в Челябинской области (плюс 6 случаев). Общий прирост – 36 случаев.

По состоянию на утро 11 апреля в мире подтверждено 1 миллион 696 тысяч 3 случая заболевания коронавирусной инфекцией (прирост за сутки – 6%, до этого было – 5,5%, 6,5%, 6,1%, 6%; 8,8% и 8,4%). Из них 1 миллион 612 тысяч 617 случаев (плюс 6,3%) зарегистрировано в 181 стране мира (плюс одна страна), в Китае - 83 тысячи 386 случаев (прирост 0,1%).

В Российской Федерации зарегистрировано 13 тысяч 584 случая коронавирусной инфекции в 82 регионах, в том числе в Москве – 8 тысяч 852 случая. Выписаны по выздоровлению за весь период по России 795 человек (плюс 250 за сутки), в Москве – 350 человек.

В УрФО официально подтверждено 240 случаев: в Свердловской области – 74 человек (поднялась за сутки с 14 на 10-е место в стране по числу заболевших), в Ямало-Ненецком автономном округе – 50 (вышел в УрФО на второе место), в Челябинской области - 42 случая (перешла с четвертого на третье место), в Ханты-Мансийском автономном округе – 41, в Тюменской области – 30, в Курганской области – 3.

Коронавирус унес жизни 106 человек (за сутки умерло 12), в том числе в Москве – 58 (за прошлые сутки 8 человек), Московской области – 14 (плюс 1), в Санкт-Петербурге – четверо, Республике Коми, Краснодарском крае и Пермском крае - трое, Псковской, Иркутской областях, Приморском крае, Хабаровском крае  и Ставропольском крае – по два случая, в Пензенской, Нижегородской, Оренбургской, Костромской, Калининградской и Владимирской областях, в Чеченской Республике, Республике Бурятия, Республике Северная Осетия, Республике Марий Эл, Ямало-Ненецком автономном округе – по одному.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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