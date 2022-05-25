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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Запрет на полеты в 11 аэропортов России продлён до 31 мая

Росавиация вновь продлила запрет на полёты в 11 аэропортов центральной части и юга России.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 31 мая 2022 года 03:45 по московскому времени», - сообщило ведомство на своем сайте.

Полёты по-прежнему временно приостановлены в следующие аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста.

Росавиация рекомендует авиакомпаниям организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты России, включая международные, работают в штатном режиме, подчёркивается в сообщении.

Напомним, что в первый раз режим временного ограничения полётов Росавиация ввела 24 февраля 2022 года, в день начала военной спецоперации в Украине. Изначально запрет действовал до второго марта. Позже решение о закрытии аэропортов неоднократно продлевали.

Пассажирам, которые не по своей вине не смогли совершить поездки по стране или за рубеж, будет возвращена полная стоимость авиабилетов.

Временно неработающие аэропорты получат субсидии на восстановление финансового баланса, авиакомпании - субсидии на поддержку операционной деятельности.

Заявки от авиаперевозчиков на участия в отборе в рамках предоставления субсидий на компенсацию операционных расходов при выполнении внутренних перевозок в апреле-октябре текущего года принимаются по 13 июня 2022 года. Определение победителей – до 21 июня 2022.

Выплаты субсидий за перевозки авиакомпаний внутри России в апреле и мае по результатам отбора планируются в июле 2022 года.

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Сборная ММК стала абсолютным победителем «Корпоративных игр-2022»

23.05.2022 14:42

Сотруднице минобра Челябинской области продлили на месяц срок домашнего ареста

23.05.2022 14:41

Водитель «Мерседеса» устроил жуткое ДТП в Коркино

23.05.2022 14:33

Челябинская школьница стала призером конкурса «Мы гордость Родины»

23.05.2022 14:01

В челябинском зоопарке появился на свет очаровательный Пионер

23.05.2022 13:56

Симфонический оркестр Челябинской области впервые выступил в Мариинском театре Петербурга

23.05.2022 13:49

С седьмого июня запускают прямые рейсы из Челябинска в Стамбул

23.05.2022 13:41

В Коркино загорелся техникум с педагогами и учениками

23.05.2022 13:33

В Челябинске к столетию джаза в России откроют выставку фотографий

23.05.2022 13:31

Виктор Ереклинцев рассказал о ходе благоустройства сквера у «Юности»

23.05.2022 13:28

ВТБ запускает бизнес-карты «Мир» для предпринимателей

23.05.2022 13:19

В отношении главы Агаповского района возбудили дело о взятке