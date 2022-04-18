18.04.2022
Жителей Сатки будут судить за убийство замдиректора нацпарка «Зюраткуль»
18.04.2022
Челябинск полным ходом готовится к летнему оздоровлению школьников
18.04.2022
В Челябинске появится три новых пляжа
18.04.2022
Котова возмутилась нехваткой «ручников» в Челябинске
18.04.2022
Запрет на полёты в 11 аэропортов России продлили в девятый раз
18.04.2022
В Челябинске продадут с молотка недостроенный спорткомплекс на Труда
Запрет на полёты в 11 аэропортов России продлили в девятый раз
В Челябинске освятили кресты всех пяти куполов строящегося Христорождественского собора
17.04.2022
В выходные у православных Лазарева суббота и Вербное воскресенье
15.04.2022
«Бессмертный полк» снова пройдет по России
14.04.2022
«Ржавая» питьевая вода в микрорайоне «Ньютон» Челябинска безвредна для человека
14.04.2022
Сергей Антипов проконтролировал благоустройство пешеходной зоны по Комсомольскому проспекту
13.04.2022