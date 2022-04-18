Запрет на полёты в 11 аэропортов России продлили в девятый раз

Росавиация в девятый раз продлила запрет на полёты в 11 аэропортов центральной части и юга России.

«До 03:45 часов по московскому времени 25 апреля 2022 года продлён режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», - сообщило ведомство на своём сайте.

Ведомство рекомендует российским авиакомпаниям организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты России, включая международные, работают штатно, подчёркивается в сообщении.

Напомним, что в первый раз режим временного ограничения полётов Росавиация ввела 24 февраля, в день начала военной спецоперации в Украине.

Гражданам, чьи рейсы были отменены из-за закрытия аэропортов или внешних ограничений, возместят стоимость билетов. На эти цели аэропортам из федерального бюджета выделят 19,5 миллиардов рублей. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Господдержка позволит перевозчикам сберечь собственные оборотные средства, а значит, они будут иметь финансовые ресурсы для обеспечения безопасности полётов и поддержания лётной годности воздушных судов, отмечается на сайте кабмина.

Кроме того, более 1,5 миллиарда рублей выделят из резервного фонда для покрытия операционных расходов аэропортов, которые они понесли в период введения режима временного ограничения полётов. Финансовая помощь будет предоставлена в виде субсидий. Контроль за целевым расходованием средств возложен на Росавиацию.