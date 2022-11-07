07.11.2022
Запрет полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 15 ноября
07.11.2022
Профессионального футболиста из Верхнего Уфалея «развели» на деньги
07.11.2022
Санкт-Петербург ждет челябинских дворников
07.11.2022
Показатель недельной смертности от ковида снизился на четверть
07.11.2022
В центре Челябинска асфальт укладывали на заснеженный щебень. В КДХ объяснили, зачем
07.11.2022
В лицее Челябинска открыт первый в стране класс для детей с сахарным диабетом
Запрет полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 15 ноября
01.11.2022
Запрет полетов в 11 аэропортов Юга России продлен до девятого ноября
26.10.2022
Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов до третьего ноября
21.10.2022
Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов до 28 октября
17.10.2022
Выделены допсредства на компенсацию расходов закрытых аэропортов юга и центра России
Челябинцы сварили «Народный борщ» в Херсоне к празднику
04.11.2022
В Челябинске, Магнитогорске и Троицке прошли молебен и Крестный ход в защиту воинов
04.11.2022
Челябинская область отметит День народного единства
03.11.2022
Миронов поддержал инициативу Лантратовой о запрете Хэллоуина в детских учреждениях России
03.11.2022
В Челябинске состоится общегородской молебен о воинстве, в Магнитогорске – крестный ход
03.11.2022