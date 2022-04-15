Затонул ракетный крейсер «Москва»

Ракетный гвардейский крейсер «Москва» затонул при буксировке в пункт назначения из-за повреждений корпуса. Отбуксировать судно в Севастополь помешал шторм. Об этом сообщили накануне вечером, 14 апреля, в Минобороны России, передаёт ТАСС. Причины произошедшего уточняются.

«При буксировке крейсера «Москва» в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул», - цитирует сообщение ведомства ТАСС.

В министерстве ещё раз подтвердили, что экипаж крейсера был эвакуирован.

Ранее, 14 апреля, на крейсере «Москва» произошел пожар, из-за чего сдетонировал боезапас. В Минобороны России сообщали, что крейсер сохраняет плавучесть, а его основное ракетное вооружение не повреждено.

Украинские официальные лица распространили информацию, что российский крейсер «Москва», якобы, был атакован противокорабельными крылатыми ракетами «Нептун».

«Москва» - флагман Черноморского флота, головной корабль проекта 1164 «Атлант». В 1983 году он был спущен на воду под наименованием «Слава». В 1996 году крейсер получил свое нынешнее название. Основное ударное вооружение корабля - 16 пусковых установок ракет П-1000 «Вулкан».