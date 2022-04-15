Затонул ракетный крейсер «Москва»

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
28 апреля на сцене Челябинского театра оперы и балеты пройдёт благотворительный Гала-концерт
15.04.2022

Юлия Жаботинская о премии «Андрюша»: мы даём детям веру в себя
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В четверг, 14 апреля, на Земле началась мощная геомагнитная буря, вызванные продолжительной
15.04.2022

В четверг на Земле началась мощная геомагнитная буря
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Главный врач ГБУЗ «Челябинская областная клиническая больница», заслуженный врач Российской Федер
15.04.2022

Главврачу ЧОКБ Дмитрию Альтману присвоено звание «Почетный гражданин Челябинской области»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Татьяна Антонова, обвиняе
15.04.2022

Замминистра строительства Челябинской области освобождена от занимаемой должности
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Заместитель министра здравоохранения области Александр Кузнецов, подозреваемый в злоупотреблении
14.04.2022

Суд продлил срок содержания под стражей замминистра здравоохранения Челябинской области
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2022

На Магнитогорский металлургический комбинат пришли дети
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2022

Девочка, пропавшая в Каслях, найдена
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2022

Челябинцев приглашают на «Велофест»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2022

«Омнибус» подвел итоги детско-юношеского конкурса «Я люблю театр»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2022

За сутки заболел ковидом 269 южноуральцев, выздоровели 493 человека, умерло восемь
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2022

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Министерство обороны РФ
Федерация
15.04.2022 11:04

Затонул ракетный крейсер «Москва»

Ракетный гвардейский крейсер «Москва» затонул при буксировке в пункт назначения из-за повреждений корпуса. Отбуксировать судно в Севастополь помешал шторм. Об этом сообщили накануне вечером, 14 апреля, в Минобороны России, передаёт ТАСС. Причины произошедшего уточняются.

«При буксировке крейсера «Москва» в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул», - цитирует сообщение ведомства ТАСС.

В министерстве ещё раз подтвердили, что экипаж крейсера был эвакуирован.

Ранее, 14 апреля, на крейсере «Москва» произошел пожар, из-за чего сдетонировал боезапас. В Минобороны России сообщали, что крейсер сохраняет плавучесть, а его основное ракетное вооружение не повреждено.

Украинские официальные лица распространили информацию, что российский крейсер «Москва», якобы, был атакован противокорабельными крылатыми ракетами «Нептун».

«Москва» - флагман Черноморского флота, головной корабль проекта 1164 «Атлант». В 1983 году он был спущен на воду под наименованием «Слава». В 1996 году крейсер получил свое нынешнее название. Основное ударное вооружение корабля - 16 пусковых установок ракет П-1000 «Вулкан».

Министерство обороны РФ
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2022

Минобороны России: очаг возгорания на крейсере «Москва» локализован
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2022

Минобороны России сообщило о сдаче в плен тысячи украинских морпехов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
28 апреля на сцене Челябинского театра оперы и балеты пройдёт благотворительный Гала-концерт
15.04.2022

Юлия Жаботинская о премии «Андрюша»: мы даём детям веру в себя
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В четверг, 14 апреля, на Земле началась мощная геомагнитная буря, вызванные продолжительной
15.04.2022

В четверг на Земле началась мощная геомагнитная буря
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Главный врач ГБУЗ «Челябинская областная клиническая больница», заслуженный врач Российской Федер
15.04.2022

Главврачу ЧОКБ Дмитрию Альтману присвоено звание «Почетный гражданин Челябинской области»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Татьяна Антонова, обвиняе
15.04.2022

Замминистра строительства Челябинской области освобождена от занимаемой должности
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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15.04.2022 12:39

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15.04.2022 12:34

«Омнибус» подвел итоги детско-юношеского конкурса «Я люблю театр»

15.04.2022 12:24

За сутки заболел ковидом 269 южноуральцев, выздоровели 493 человека, умерло восемь

15.04.2022 12:07

Армения перешла на оплату российского газа в рублях

15.04.2022 11:52

Юлия Жаботинская о премии «Андрюша»: мы даём детям веру в себя

15.04.2022 11:14

Дело чиновника минстроя Челябинской области передано в суд

15.04.2022 11:09

В Каслинском районе продолжается поиск пропавшей девочки

15.04.2022 11:04

Затонул ракетный крейсер «Москва»

15.04.2022 10:28

В четверг на Земле началась мощная геомагнитная буря

15.04.2022 09:51

Главврачу ЧОКБ Дмитрию Альтману присвоено звание «Почетный гражданин Челябинской области»

15.04.2022 09:36

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15.04.2022 00:01

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14.04.2022 21:18

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13.04.2022 13:17

На южноуральской трассе автомобиль вылетел в кювет и несколько раз перевернулся

13.04.2022 13:14

Наркотики, изъятые из незаконного оборота УФСБ России по Челябинской области, уничтожены

13.04.2022 13:05

Минобороны России сообщило о сдаче в плен тысячи украинских морпехов

13.04.2022 12:33

Челябинский театр оперы и балета получил спецприз фестиваля «Камерный beat»

13.04.2022 12:17

Управляющая компания заплатила за потоп в квартире копейчанки

13.04.2022 12:15

Для челябинцев сыграет оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева

13.04.2022 12:14

Челябинцы бьют тревогу: рядом с детским домом «Аистенок» большая помойка и обретаются бомжи

13.04.2022 11:44

В Челябинской области утверждены особенности исполнения бюджета

13.04.2022 11:43

ММК стал участником международной промышленной выставки во Вьетнаме

13.04.2022 11:27

В Челябинской области продолжают бороться с ковидом более 4,7 тысячи жителей

13.04.2022 11:25

Провальное строительство: новые тротуары в Челябинске не продержались и года

13.04.2022 11:23

Справедливоросс из Челябинской области доставил гуманитарную помощь Донбассу

13.04.2022 11:21

Зеленский предложил обменять Медведчука на украинских пленных

13.04.2022 11:09

В Копейске две местные жительницы отравились компотом, одна из них скончалась

13.04.2022 10:53

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области соберутся на внеочередное заседание

13.04.2022 10:45

Евразийский научный форум в Челябинске может стать регулярным

13.04.2022 10:22

В России разрабатывают вакцину для иммунопрофилактики ротавирусной инфекции у детей