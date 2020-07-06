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Затормозим 5G: в Минкомсвязи придумали на чем сэкономить

Федерация
Сегодня, 11:36

В России предложили замедлить темпы внедрения 5G. Минкомсвязи решило сэкономить 2 млрд рублей в следующем году на работы по расчистке частот для связи нового поколения. Сумму планируют перенаправить на мероприятия федерального проекта “Цифровое государственное управление”, пишут сегодня, 6 июля “Известия”.

По данным издания, большинство членов рабочей группы выступили против такой инициативы. Так, сотовые операторы предполагают, что сокращение расходов на расчистку частот может привести к тому, что 5G придет в города не ранее 2024-2025 годов.

В тоже время любое сокращение финансирования программ по внедрению и развитию технологий связи может отрицательно сказаться на цифровизации большого количества отраслей и экономического климата страны в целом, предполагают сотовые операторы.

Отмечается, что окончательное решение еще не принято.

Напомним, нацпрограмма “Цифровая экономика” предполагает , что до конца 2024 года на работы по развитию 5G предполагается направить 43 млрд рублей из федерального бюджета. Планировалось, что к концу следующего года связь нового поколения появится в 10 крупных российских городах.

 

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