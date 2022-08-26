Жители Урала вносят свой вклад в победу на Донбассе

В Луганске вчера, 25 августа, состоялась торжественная передача снаряжения, собранного жителями Урала для военнослужащих Народной милиции ЛНР. Нужный груз вручили представители движения «Народный Фронт». Свидетелем церемонии стал собственный корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» в Луганске Михаил Бондаренко.

«Закупка производилась в рамках акции «Всё для победы» для Второй отдельной бригады Народной милиции Луганской Народной Республики: квадрокоптеры, тепловизоры, каски, бронежилеты. Весь Урал помогал нам в этом мероприятии, мы благодарим бизнесменов и предприятия, которые отозвались на наши просьбы. Всё делалось по заранее составленному списку. Желаем всем победы, здоровья, и чтобы все вернулись домой!», - сказала депутат Государственной думы РФ Жанна Рябцова.

Также были переданы письма от российских школьников и студентов, которые прислали письма поддержки нашим солдатам, пожелали им скорейшего возвращения домой с победой.