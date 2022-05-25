25.05.2022
Облсуд осудил так и не признавшего свою вину в убийстве челябинского бизнесмена Евстратьева
25.05.2022
Анонсы событий и мероприятий на 26 мая
25.05.2022
В Челябинске отменили остановку трамвая на Евтеева в сторону вокзала
25.05.2022
В Челябинске «пятый» и «шестой» трамваи изменят маршруты
25.05.2022
Первые пять иностранных судов отправились по домам из порта Мариуполя
25.05.2022
Жителям Запорожской и Херсонской областей будет проще получить российское гражданство
Жителям Запорожской и Херсонской областей будет проще получить российское гражданство
25.05.2022
Первые пять иностранных судов отправились по домам из порта Мариуполя
25.05.2022
Госдума отменила возрастной предел для контрактников
25.05.2022
Депутат ЗСО вернулся из Ясиноватой с Благодарностью
25.05.2022
Zнак Победы: Жители Кидыша создали геоглиф в поддержку спецоперации
Дольщики Копейска обратились к Путину: Покупали квартиры, а получили офисы
25.05.2022
Судьба замороженного конгресс-холла в Челябинске пока не определена, а ХП еще работает
24.05.2022
Где могут бесплатно полечить зубы дети и взрослые челябинцы
24.05.2022
Челябинская плотина нуждается в снижении транспортной нагрузки
23.05.2022
Главой Агаповского района занимаются УФСБ и следственный комитет
23.05.2022