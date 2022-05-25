Жителям Запорожской и Херсонской областей будет проще получить российское гражданство

Жителям Запорожской и Херсонской областей Украины теперь будет легче получить российское гражданство.

Указ, упрощающий данную процедуру, подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.

Как пишет РИА Новости, поправки вносятся в указ от 20-го апреля 2019-го года №183 «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке».

«В пункте первом слова «на территории Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики» заменить словами «на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области Украины либо Херсонской области Украины», - цитирует РИА Новости указ Владимира Путина.