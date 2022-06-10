Дмитрий Певцов: «За наших солдат молимся во всех храмах»

Сегодня, 10 июня, в преддверии Дня России, в Луганске состоялся концерт народных артистов России и талантливейших людей, которые всей душой поддерживают ЛДНР. Выступление прошло на сцене Драматического театра имени Павла Луспекаева, на сцену вышли Дмитрий Певцов, Александр Маршалл, Зара и другие исполнители.

Собкор агентства «Урал-пресс-информ» в Луганске Михаил Бондаренко взял эксклюзивный комментарий у советского и российского актёра театра и кино, певца, музыканта, педагога, народного артиста России Дмитрия Певцова.

- Скажите Дмитрий как вам Луганск, его люди?

- Такого приёма как в городе Кировске в ДНР и в Луганске я не ожидал, ком в горле стоит – такая поддержка.

- Многие артисты уехали из России в тяжелое для государства время?

- Вы знаете, баба с возу - кобыле легче. Я даже говорить о них не хочу. Ну кто уехал? Пустышки бездыханные! У нас достаточно талантливейших людей.

- Что бы вы могли передать нашим военнослужащим на передовой?

- Братцы родные, братья и сёстры, мы верим в вас и гордимся вами. Молимся во всех храмах православных, мусульманских за ваше здоровье. Не сомневайтесь, подавляющее число граждан России верит в вас!

Сейчас, как никогда, гражданам республик, вооруженным силам ЛДНР и РФ нужна поддержка.

Наша редакция благодарит артистов, которые в тяжёлое время не оставили своё государство и всеми силами поддерживают его.