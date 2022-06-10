10.06.2022
Анонсы событий и мероприятий на 11 и 12 июня
10.06.2022
ВТБ: ставки по депозитам вернутся к уровню начала года
10.06.2022
На М-5 от Чебаркуля в сторону Миасса продлили ограничения движения
10.06.2022
Камерный театр приглашает челябинцев на дебют непрофессиональных артистов
10.06.2022
«Аркаим» впервые покажет широкой публике уникальные артефакты из древности
10.06.2022
Немного радио в прошедшей воде
Дмитрий Певцов: «За наших солдат молимся во всех храмах»
10.06.2022
Александр Лазарев: Донбассу оказывает помощь вся Челябинская область, все южноуральцы
10.06.2022
Американцы лицемерно сочувствуют приговорённым к расстрелу наёмникам
10.06.2022
Кафедральный собор Челябинска передал для Донбасса новую партию гуманитарной помощи
10.06.2022
Южноуральцы могут поддержать бойцов ЛДНР
Челябинскую активистку движения «Спасём наш лес вместе!» задержала полиция
10.06.2022
Челябинцам пообещали приостановить вырубку леса под каток УралГУФКа
10.06.2022
На том же месте? Вместо срубленного под каток леса челябинские власти высадят саженцы
09.06.2022
В Челябинске начался джазовый фестиваль: с новыми именами и на новых площадках
09.06.2022
В Челябинске начали вырубать лес под стройку катка УралГУФКа
08.06.2022