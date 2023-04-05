Джанлука Прокаччини: «Молдова может выдать Киеву украинцев-беженцев призывного возраста»

Обстановка в переполненной мигрантами Европе продолжает накаляться, недовольство европейцев растёт, поскольку к беженцам из Африки добавились и беженцы с Украины. Наш собственный корреспондент в Луганске Михаил Бондаренко пообщался на эту тему с итальянским журналистом Джанлукой Прокаччини.

– Известно, что украинский «Национальный институт стратегических исследований» предложил офису своего президента конкретные меры, направленные на возвращение граждан призывного возраста на Украину из таких стран как Турция, Молдова, Румынии и Болгария. В этих предложениях речь идёт об изъятии имущества беженцев в пользу ВСУ и лишении этих людей пособий в перечисленных странах. Ваше мнение по этому поводу?

– В правительстве Италии такой вопрос не поднимался, тем более, беженцы в Европейском союзе находятся под защитой отдельного закона. Касаемо других стран: мы не можем знать, как всё обернётся, ведь за этим давлением на другие государства стоит Америка. Из всех перечисленных стран только Молдова и Турция не входят в ЕС, а в Молдове у власти находится проамериканское и пронатовское правительство. В Румынии совсем недавно в парламенте был представлен проект закона, который направлен на присоединения Буковины (части западной Украины). Движение, которое представило проект закона, называется «SOS Румыния». На польском телевидении недавно показывали карту Украины после окончания конфликта, и там чётко показывалось, что земли Галиции отходят Польше, а Закарпатье – Венгрии! Надо отдать должное полякам, они тонко играют с Киевом, но, так или иначе, часть Украины окажется в ЕС.

– То есть, вы считаете, что правительство Молдовы во главе с Майей Санду может передать Киеву украинцев призывного возраста?

– Да, я считаю так, правительство Молдовы может выдать беженцев, которые уехали из-за войны на Украине.