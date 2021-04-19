Гендиректор телеканала Dомашний: огромное удовольствие выбирать на главную роль мужчину мечты

Марина Хрипунова о миссии телеканала, женских сериалах и предстоящих премьерах

Генеральный директор телеканала «Dомашний» Марина Хрипунова 15 апреля провела презентацию канала в Челябинске и дала эксклюзивное интервью корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ», в котором рассказала о причинах популярности сериалов с восточными мотивами и планах на будущее, а также поделилась своим мнение о столице Южного Урала.

– Марина, расскажите, когда Вы связали свою жизнь с телевидением?

– Телевидение – это мое первое и единственное место работы. У меня абсолютно японская модель построения карьеры, когда приходишь в одну компанию, растешь и остаешься в ней навсегда. Так сложилось, что сразу же после института кинематографии (прим. ред. Всероссийский государственный институт кинематографии им. С. А. Герасимова) я попала на канал «М1», который вещал только на Москву. Через пять лет на базе этого канала «СТС-медиа» построил домашнюю сеть на всю страну.

– В какой должности Вы начинали работать?

– Я начинала как закупщик или, как мы их называем, закупер и отборщик контента. То есть я отбирала какие-то уже готовые фильмы, сериалы и покупала у них права. Через несколько лет стала программным директором и составляла расписание, сводила экономику сетки. Последние пять лет я работаю в качестве генерального директора.

– С детства мечтали о телевидении?

– Ох, сложно сказать. Не буду лукавить, я совершенно не мечтала об этом. Мне казалось маловероятным прикоснуться к этой отрасли. Я медалистка и по окончании школы было несколько вариантов, куда поступать. Я приехала в Москву и во ВГИКе рано были экзамены для медалистов. Когда поступила туда досрочно, поняла, что больше никуда и не хочу. Нервы были на пределе. Так и осталась работать. А с кино не сложилось, я буквально пару проектов отработала как директор на съемочной площадке и потом сразу ушла на телевидение.

– Как поменялся телеканал «Dомашний» с начала своего вещания?

– Мы меняем направление канала в высшей степени, по сути. В начале вещания телеканал «Dомашний» был энциклопедией: мы создавали много прикладных программ, зрителей учили готовить, шить и мастерить. Сейчас отошли от этого. У нас в эфире – драмы и сериалы. Слоган мы меняли последний раз в 2015 году: «Dомашний – всегда для женщин». Этой осенью у нас будет новый слоган, но пока же скажу, какой. Мы еще сами не выбрали (улыбается).

– Пока слоган канала – «Только для женщин». Но что показывает статистика? Смотрят ли мужчины?

– 80 процентов наших телезрителей – женщины, 20 – мужчины. Мы думаем, это либо те мужчины, которые интересуются, как понять женщину, либо шутим, что это те подкаблучники, которые просто боятся отобрать пульт от телевизора (улыбается).

– Какое место «Dомашний» занимает по популярности в России и по Уральскому федеральному округу?

– В прошлом году мы впервые вошли в ТОП-5, а в первом квартале этого года идем уже на 4 месте среди всех каналов по России. По Уральскому федеральному округ весь прошлый и текущий год занимаем второе место после «Первого канала». Любят нас на Урале. Наверное, потому, что я сама из Перми. Хотя я всю жизнь думала, что родилась на Урале, у нас были кафе «Уралочка», «Малахит». И тут я с удивлением узнаю, что Пермь – это не Уральский федеральный округ, а Приволжский. И как так получилось? Ничего святого (улыбается).

– Присутствуете ли Вы на кастингах по подбору актеров?

– Конечно! Это же такое удовольствие. Представляете, какого-нибудь мужчину мечты выбирать на главную роль?!

– А сценарии читаете?

– У нас есть отдел, редакторы, которые занимаются сценариями. Естественно, я смотрю все разработки и сценарные заявки. Принимаю решение на уровне концепции.

– «Dомашний» активно работает с «TikTok». Какой контент предлагаете в этой соцсети?

– Да, у нас были и музыкальные челленджи (прим. ред. жанр интернет-роликов, в которых блогер выполняет задание на видеокамеру и размещает его в сети, а затем предлагает повторить это задание своему знакомому или неограниченному кругу пользователей), и челленджи «Повтори сцену из сериала». Многомиллионные просмотры собираем. Народу, видимо, скучно в самоизоляции – все развлекаются.

– У многих людей есть мнение, что сериалы для женщин не сильно интеллектуальные. Как можете парировать?

– Во-первых, мы с уважением относимся к своей аудитории и у нас нет градации – вот это для интеллектуальной аудитории, а это нет. Во-вторых, мне кажется, что это не какие-то взаимоисключающие понятия. Например, возьмем блюда высокой кухни и пельмени. Вы можете есть и то и другое. Вы также можете читать книгу по экономике, а потом прыгнуть в самолет и листать «Cosmopolitan». И это все будете вы. Никакого противоречия здесь нет. Мы не считаем наши сериалы примитивными, мы все-таки работаем над литературными материалами, у нас все сделано на достаточно высоком уровне. По стоимости картинки и уровню актеров мы точно не уступаем большим каналам. Смысл нашего канала – восславить женщину. Чтобы она могла примерить на себя какую-то любовную историю. Мы же все занимались этим в детстве: играли в принцесс, примеряли на себя разные роли. Вот и наш канал помогает вживаться в любовную историю.

– Почему женщинам так нравятся восточные мотивы? Большим успехом на телеканале «Dомашний» пользуется такой, например, сериал, как «Великолепный век»?

– Это эмоции в чистом виде. Посмотрите любой отечественный сериал – там все равно есть какое-то обременение в плане социального неблагополучия. А смотришь турецкий сериал и там страсти занимают 90 процентов экранного времени. Думаю, это то, по чему скучают женщины. Некий элемент сказки. Да и темноволосые красавцы всегда кажутся нашим зрительницам привлекательными.

– Есть ли какая-то тема или функция, объединяющая сериалы? Учитывая, что много молодых телезрителей, стараетесь ли как-то их воспитывать?

– Мы боимся того, чтобы воспитательная функция прослеживалась зрителем. Не хотим становиться ментором и говорить, что хорошо, а что плохо. Каждый должен делать выводы сам. И мы канал, который предоставляет почву для размышлений. Так, зрительницы могут узнать себя в каком-либо сериале либо в главной героине, либо в сопернице. Могут посмотреть на себя со стороны. Кроме того, не вижу ничего дурного в том, что мы позволяем зрительницам немного выгрузить свои негативные чувства. Все женщины любят обсуждать и подглядывать. Для этого тоже есть у нас программы по психологии семейных отношений. Смотришь и думаешь: «Слава богу, что у меня не так!» И это тоже приятно.

– До сих скетч-шоу «Одна за всех» популярно в интернете. Будет ли что-то подобное на канале?

– Скетч-шоу такого рода создаются, чтобы заполнять дырки в эфире. Так сложилось, что в последнее время у каждого контента есть свое место. А производить просто для удовольствия – дороговато и бессмысленно. Мы рады, что у нас был такой заметный проект, но он свое время в эфире отжил.

– Какие планы у телеканала «Dомашний» на будущее?

– Как я уже отметила, новый лозунг, который будет связан с тем, что канал подрос. Конечно, будут и новые сериалы, очень большое количество премьер. Из больших уже с мая у нас будет новый турецкий сериал. Подобные картины – это то, с чем мы вообще занимаем первое место среди всех каналов в прайм-тайм выходного дня второй год подряд. Также выйдет еще один сезон нашей саги «Женский доктор» с новой героиней. Теперь у нас будет женщина-доктор и много мужчин вокруг нее. Но это уже в ноябре.

– В Челябинске Вы первый раз. Что можете сказать о городе?

– Я прочитала, что у меня День рождения с вашим городом в один день – 12 сентября. Думаю, есть какая-то связь. У меня был очень хороший знакомый отсюда – мой первый тренер по стрельбе. Естественно, суровый и все такое. На самом деле нам все завидовали, когда мы написали, что едем в Челябинск. Здесь сейчас замечательная погода. Просто создается какой-то неуместный имидж города. У вас хорошо, ничего такого ужасного, чего мы ожидали, нет. Думали, приедем и будут одни трубы. Тут совершенно приятно, мило, развита городская инфраструктура. Нам хорошо.