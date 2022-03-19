Как не стать жертвой: травля в школах и социальных сетях

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Реклама Реклама
Все города
Златоуст
Магнитогорск
Миасс
Трехгорный
Челябинск
Южноуральск
Аша
Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский район
Еманжелинск, Еманжелинский район
Карабаш
Карталы
Касли, Каслинский район
Копейск
Коркино
Коркино, Коркинский район
Кыштым
Нязепетровск
Озерск
Пласт, Пластовский район
Сатка, Саткинский район
Саткинский район
Снежинск
Троицк
Троицк, Троицкий район
Усть-Катав
Чебаркуль
Чебаркуль, Чебаркульский район

Информационное
агентство

Спецоперация на Украине
Коронавирус
Жизнь на минималках
На житейских перекрестках
«Полет» нормальный?
Намудрили
Деревья в провода
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

Отправить новость
ФедерацияПолитикаЭкономикаОбществоКультураСреда обитанияСпортПроисшествияЕсть мнениеИнтервьюКрупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал о мерах, которые предпринимаются на феде
18.03.2022

Алексей Текслер заверил промышленников, что власти примут все меры для поддержки предприятий
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Вербное воскресенье, 17 апреля, в нижнем храме строящегося кафедрального собора Рождества Христ
18.03.2022

В строящемся Христорождественском соборе Челябинска прошёл молебен на начало доброго дела
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Завтра, 19 марта, у православных особый день поминовения усопших – родительская суббота второй се
18.03.2022

У православных 19 марта – первая Вселенская родительская суббота в дни Великого поста
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области больницы Магнитогорского городского округа и Пластовского муниципального ра
18.03.2022

Больницы Магнитогорска и Пласта получили новые автомобили скорой помощи
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На территорию Челябинской области прибыло 22 несовершеннолетних ребенка из Донецкой и Луганской Н
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
18.03.2022

В Челябинскую область прибыло 22 несовершеннолетних из ДНР и ЛНР
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.03.2022

Главные новости Челябинской области за неделю (с 14.03.2022 по 18.03.2022)
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.03.2022

Продлен режим ограничений полетов в 11 аэропортов центральной части и юга России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.03.2022

Челябинские железнодорожники присоединились к мероприятиям в поддержку действий Российской армии на Донбассе и Украине
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.03.2022

В Челябинской области облегчили жизнь детей с диабетом

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.03.2022

В Челябинске утвердили дизайн-код парковочного пространства
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.03.2022

НМУ продлены в пяти городах Челябинской области
Интервью
19.03.2022 11:34
Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области

Как не стать жертвой: травля в школах и социальных сетях

Буллинг (травля в школе) – это проблема современности или она была всегда? Чем ситуация отличается от 90-х годов? Почему все чаще жертвами становятся не только дети, но и учителя. Как ковид-19 повлиял на буллинг и почему травля активно переместилась в социальные сети? Ответы на эти и многие другие вопросы в эксклюзивном интервью агентству «Урал-пресс-информ» дали руководитель АНО «Территория безопасности» Анастасия Беренова и методист этой же организации Максим Беренов.

 - Анастасия, Максим, добрый день. Вы приехали в Челябинск с просветительской лекцией «Травля в школе. Что знать и делать родителям». Это турне по городам России. Можно немного подробнее рассказать, в рамках какого проекта оно организовано?

Анастасия: Просветительские лекции проводятся в рамках реализации федерального проекта «Социальный светофор» АНО «Территория безопасности». «Социальный светофор» - это система антибуллингового мониторинга, обучения и консультирования для образовательных организаций, организаций досуга, воспитания и отдыха детей, подростков, студенческих организаций. Мы с Максимом авторы этой разработки. У нас турне по 17 городам России.

 - Насколько проблема буллинга в России сейчас актуальна?

Анастасия: Тема буллинга всегда актуальна. Наши родители тоже рассказывали, что их «буллили» в школе. И в 80-ые, и в 90-ые годы это явление было. И буллинг был жестче. Сейчас люди больше внимания стали уделять психологическому комфорту, люди стали понимать, что это недопустимо. Идет снижение уровня насилия в обществе по сравнению с 90-ми годами.

 - А чем отличалась травля в школах в 80-ых и 90-ых и сейчас?

Максим: Простой пример приведу. В 80-ые годы ребенок вел себя плохо на уроке, учитель наругал его, линейкой по голове или рукам ударил. Ребенок пришел домой и пожаловался родителями, что Мария Ивановна его поругала за то, что он на уроке что-то не так сделал. Ребенок мог еще и от родителей подзатыльник получить за то, что учителя довел. Вот картина мира человека 80-ых годов. Если говорить о нынешнем времени, то сейчас не только вообще недопустимо матом ребенка ругать или ударить линейкой, да не дай боже, сейчас даже любой мелкий словесный конфликт будет доведен до родителей. Тогда родители будут разбираться детально и хорошо, если будут разбираться, а не оголтело заступаться за своего ребенка.

Мы стали более внимательно относиться к психологическому здоровью детей. Это хорошая новость.

 - А в чем плохая?

Максим: Плохая новость в том, что, если говорить о последних пяти годах, то, наверное, зона водораздела началась в двухтысячном, когда дети ушли на карантин. То есть, что произошло? Они сели по домам, они разучились общаться. И когда они пришли после карантина в школу, они разучились различать даже какие-то малейшие конфликты, стало очень много напряжения в обществе. Карантин - это напряжение в обществе, а напряжение в обществе рано или поздно перерастет в травлю, в выплески агрессии неуправляемые. И, к сожалению, сейчас есть в этом плане рост. Не столько самой травли, сколько появилось случаев, что дети не умеют самостоятельно разрешать конфликты. Часто они перерастают в какую-то деструктивную такую историю. В этом, к сожалению, наблюдается рост. В силу того, что дети все сидели в сети, то кибертравля, наверное, пошла вверх в силу того, что просто они уткнулись в телефоны. А куда выплескивать агрессию? Друг на друга они ее стали выплескивать в сети.

 - Что касается травли вот именно в социальных сетях. Как с этим бороться?

Максим: Давайте не забывать, что социальные сети - это просто продолжение нашей реальной жизни. Это просто способ общения. Если бы травля не уходила в социальные сети, она бы где у нас была? Она была бы в офлайне, за гаражами разборки были бы. По Интернету, слава богу, человека невозможно ни убить, ни избить, ни изнасиловать. На самом деле уход агрессии в сеть в чем-то даже обезопасил нас от выплеска физической агрессии. С другой стороны, в сети, поскольку это видят все, травля становится не каким- то приватным делом, а о ней становится известно большому количеству людей. И это происходит на глазах у всей страны. Вот это отличие. Большинство все-таки случаев школьной травли до недавнего времени начиналось в коллективе и только потом выплескивалось в сеть. Причем часто это были случаи, когда, допустим, на прямой конфликт не хватало у агрессоров сил, смелости и так далее. Поэтому они начинали, допустим, распускать слухи, делать какие-то коллажи и выкладывать их в Интернет.

Анастасия: Здесь единственный, конечно, совет состоит в том, что нужно детально разбираться именно в первопричинах. Что было в оффлайне, почему это выплеснулось в сеть, если мы не говорим о травле, которая родилась в большинстве случаев. И детально разобравшись, конечно, можно принимать решение. Но самое главное детям тут дать совет. Если против тебя распускают слухи, фотожабы распространяют и так далее, делай, скрины. Ни в коем случае не удаляй информацию.

 - А ребенку надо отвечать на подобные вещи или делать вид, что не заметил и не обращать на это внимание?

Анастасия: Ребенку нужно сказать, чтобы он сам ничего не писал в сети плохого, потому что его слова, даже если он их потом удалит, распространяются либо скринами, либо будут восстановлены через определенное приложение. То есть все сохраняется всегда в соцсетях. Я детям в таких случаях рассказываю об институте репутации как таковом. Есть пример, когда мальчик на Урале «отличился» в социальных сетях и потом не смог поступить в МЧС. не смог поступить, куда мечтал. Если ты нарушил административные правила, это может сказаться на твоей жизни. Вот тогда дети начинают задумываться о том, как вести себя в социальных сетях.

- Часто поднимается вопрос, а не пора ли ввести практику того, чтобы во время школьного процесса ученики сдавали сотовые телефоны. Ведь есть случаи, когда, к примеру, однокласснице или даже учителю приклеили записку на спину с каким-то нелицеприятным текстом, сфотографировали и выложили это в Интернет. Или видео компрометирующее на уроке сняли. Не было бы мобильного телефона, не появилось бы оно в Интернете. Может это помогло бы снизить уровень травли в школах?

Максим: Тут сталкиваемся мы с такой ситуацией, что, если бы не выложили в Интернет, но записку на спину приклеили бы все равно. То есть, забирая телефон, мы саму травлю не прекращаем, мы просто не даем ей выплеснуться в Интернет. И даже то, что она попадет в Интернет, на самом деле работает против тех, кто травит, потому что все остается задокументировано. Есть след, есть цифровой код. Бороться надо с причинами травли, а не с ее выходом в сеть.

Анастасия: Если в школе отлажена система профилактики травли, то сам шаг, что телефон забрали на время занятий, а потом вернули, он уже согласован. Я в этом не вижу никаких плохих или хороших вещей. Тут нужно смотреть в контексте каких мер это делается.

- Есть же травля не только в отношении школьников, но и в отношении учителей.

Максим: В последнее время мы все чаще сталкивались с фактами травли именно в отношении учителей. Причем она все чаще запускается школьниками с одобрения родителей, потому что среди родителей, к сожалению, распространено мнение, что школа - это плохо, что учителя у нас плохие. Это не вполне соответствует действительности. Сейчас все больше и больше становится учителей, скажем так, идущих в ногу со временем, молодых. К сожалению, бывают случаи, когда ценности учителя сформировались еще в годы Советского Союза. То есть для тех времен это был идеальный учитель, то есть он идеально вписывался в контекст. Он действительно выучил учеников, у него действительно есть люди, которые ему благодарны как учителю. Но условия с тех пор изменились, а человек нет. И возникает часто конфликты, когда существует вот эта невозможность вписаться в эту новую реальность. Она вызывает конфликты не то, чтобы на пустом месте, но конфликты непонимания, конфликты разных культур. И это тоже часто называют травлей, хотя это не всегда является травлей.

Анастасия: Сейчас, особенно когда дети посидели как раз дома на карантине, у них сложилась такая модель поведения, что мама за меня все решит. После этого они, когда вышли в школу, при малейших конфликтах стали жаловаться родителям на учителей. А родители, поскольку тоже привыкли, что ребенок под их крылом, тоже начали думать, что школа - это что-то такое плохое в компьютере, которое заставляет меня делать с ребенком уроки. От родителей пошел просто вал жалоб на учителей, на ситуацию в классе. Когда мы приезжаем разбираться, оказывается, что там, по-русски говоря, яйца выеденного история не стоила. Многие конфликтные ситуации решались буквально в приемной у психолога, у завуча. Дети мирились. То есть у них просто малейшие навыки разрешения конфликтов были утрачены, потому что мама за них все решала.

- То есть это тенденция последнего времени?

Анастасия: К сожалению, да. Она возникла после ковида, она будет нарастать. Появилось отношение потребительское к школе. А школам могу посоветовать только одно: четко скачивать с нашего сайта безтравли.рф все плакаты о том, что такое травля, какие виды бывают. И когда родители с жалобами приходят, четко нужно говорить - давайте разберемся, что именно произошло. Вот эмоции - это направо, факты  - налево. Если мы говорим, что это травля, о'кей, давайте подумаем, как решать. Игры эмоциональные нужно  сразу пресекать. Ну и второй момент, конечно, учителю важно управлять эмоциями, чтобы ученик не доводил его до состояния, когда он может закричать грубо. Это обязательно попадет в сеть. Чтобы избежать этого, нужно, конечно, уметь управлять эмоциями, уметь сдерживаться и уметь оценивать ситуацию. Этому нужно учиться всем.

 - А почему школьник становится агрессором?

 

Максим: Я приведу очень простой пример. Дело в том, что у нас, как принято считать, агрессор - это всегда моральный урод, злой человек и так далее. А зачастую это не совсем так. Представьте себе такую ситуацию. Вы забивали гвоздь, ударили себя по пальцам. В этот момент к вам подошел ребенок и спрашивает: «Мама, а когда мы, допустим, пойдем». Вы ему ответите: «Извини, дорогой, я сейчас немного занята»? Нет, конечно. У вас внутренняя боль и это выплескивается. Чаще всего срывы в агрессию в той же самой школе происходят из-за того, что у детей очень высокое внутреннее напряжение. Оно может приходить из семьи, допустим, там высокий уровень агрессии или тяжелая какая-то экономическая ситуация.

 - … все - таки из семьи?

Максим: Может. А может быть и ситуация, когда в школе есть очень высокий уровень конкуренции и он накручивается искусственно, допустим, за успеваемость. И там вот именно из этой конкуренции за постоянные накрутки на результат у детей получается очень высокий уровень внутреннего напряжения. И при том, что в семье-то у них напряжения нет, но в школе они получают вот этот мощнейший заряд. Могут быть и другие механизмы. Если такое напряжение есть во всем коллективе, вот здесь конфликт уже сразу идет многосторонний, и, скорее всего, создастся группировка, которая приведет к травле одной части коллектива другой частью коллектива.

- В группировке есть, грубо говоря, свои роли. Есть агрессор. А есть те, кто за ним идет, слушается и боится защитить того, на кого направлена травля, чтобы не оказаться на его месте.

Максим: Травля -  это дисфункция всего коллектива, потому что непричастных там нет, даже если они не участвуют. Есть агрессоры, а есть так называемые наблюдатели. Они очень часто испытывают ничуть не меньшие эмоции, чем жертва. Например, ему также может быть страшно. Если он не заступился, то его начинают изнутри сжигать вина и стыд. Травма свидетеля психологическая может быть ничуть не меньше, чем травма жертвы. Более того, у него возникает состояние, при котором он тоже может выплёскивать агрессию, либо в какой- то момент в борьбе за справедливость хватается за тяжелый предмет и уже превращается из свидетеля в агрессора.

- Какой простой совет можно дать людям, попавшим под буллинг?

Максим: Объединяться и объединяться не для того, чтобы, как мы говорим, устроить «темную», побить всех. У нас был замечательный пример, когда класс объединился. Ребята просто везде ходили вместе, не давая возможности на них нападать поодиночке. Психопат терроризировал всю параллель, а вот этот класс он не трогал. Более того, он им сказал:«Я вас уважаю, потому что к вам я просто не могу подойти». А ни одного столкновения между ними не было. Потому что их много. Девочки идут в туалет, мальчики сторожат. Учитель идет в учительскую, весь класс ждет около учительской. Они разработали маршрут, чтобы до дома идти всем гуртом. Объединяясь, мы становимся сильнее. И зачастую это не доводит даже до прямого противостояния. Человек понимает, что зло – это некрасиво, что народ его не поддерживает.

Анастасия: И тут еще какие моменты есть. Нужно досконально разбираться. Травля  -это всегда плохо, поэтому неважно какая причина агрессии. Важно просто ее устранить. Здесь очень важно разбираться и первопричина даже, понимаете, она гораздо глубже, чем просто банально, кто первый начал.

Максим: Мы пытаемся сказать, что на самом деле борьба с травлей -  это не только репрессии против агрессора. Бывают случаи, когда в помощи нуждается, в том числе, и агрессор. Например, он может проявлять агрессию, потому что он считает, что это такой способ подружиться. Неуклюжий, да? А других способов он не знает. Он может проявлять агрессию, потому что он реально не умеет управлять своим гневом. И есть еще такая вещь, как провокативное поведение. Конечно, тот, кто проявляет агрессию, с него вина не снимается. Но тому, кто проявляет провокативное поведение, мы всегда говорим: то, что на тебя напали, это не твоя вина, это твоя беда. Мы можем изменить твое поведение, а если мы будем его отрицать, мы у человека отберем возможность измениться таким образом, чтобы он перестал провоцировать окружающих.

- Человек, который стал жертвой травли, может либо замкнуться и впасть в депрессию, либо, а вы знаете эти истории печальные, взять в руки оружие и пойти стрелять по одноклассникам. Как понять, когда жертва переходит от одной грани к другой?

Максим:Ужас в том, что обе грани плохи, особенно, когда человек берет в руки оружие. Кстати, я вас успокою, для России не характерно брать в руки огнестрел. Громкие случаи, как в Казани или Керчи, это исключение. В России берут в руки заточенный предмет. Это может не специально принесенный нож в школу, может быть, канцелярский, который лежат на столе у педагога. Поэтому с обеими формами надо работать, потому что одна может мгновенно перейти на другую.

Анастасия: Надо действительно отслеживать, если у ребенка растет внутреннее напряжение, независимо от того, чем травля вызвана – психологическими, какими-то внутренними процессами, психиатрическим процессами, напряжением в семье, нужно обязательно реагировать. Если ребенок замкнулся, если ушел из социальных сетей, это гораздо страшнее, чем он в них зависает. Если он там со всеми простился или просто удалил аккаунты, если он перестал за собой следить. Любой цвет волос у ребенка не страшен. Страшно, когда ребенок резко перестал за собой следить, к примеру. Еще звоночек, когда у него очень резко меняется настроение, либо он замыкается. Это может  быть вызвано просто банальными какими-то гормональными скачками и никакой травли нет, а у него просто нервы шалят. А, может, и нет. Это все требует внимания и коррекции. То есть, как минимум, нужно обратить внимание на какое-либо асоциальное поведение.

Максим: Важный момент. К сожалению, у современных детей осталось очень мало возможности сбрасывать напряжение в физическом каком-то движении. Дети нашего поколения бегали по гаражам, бегали по паркам, играли, а сейчас дети сидят дома в большинстве своем. Нам говорят, что они  ходят в секции. Это не то. В секции все структурировано. У подростков нет легальных способов сбрасывать агрессию, нет навыков управления эмоциями. Они уходят в сеть.

Анастасия: Наркологи и психиаторы сейчас говорят, что подростки стали меньше пить и курить. Алкомаркеты на наших детей уже перестали действовать. Я, честно говоря, не выдержала на одном совещании и сказала, что лучше бы пили и курили. Неполиткорректно это, конечно. Но, правда, дети не знают, что делать, когда им плохо и больно. У них очень мало этих навыков, к сожалению. И с этим надо работать. Сейчас растет такая тенденция, как «я не знаю, что буду делать в жизни, на что баллов ЕГЭ хватит, туда и поступлю». Напряжение колоссальное.

 - Может, стоит возродить институт наставничества?

Анастасия: Мы привезли идеи того, что надо взращивать в воспитательных коллективах идею наставничества, где разумный взрослый может ребенка поддержать. Это может быть завуч по воспитательной работе, психолог. Важно, чтобы формировалась прослойка взрослых, которые смогут помочь детям находить какие-то решения в конфликтных ситуациях, в ситуациях внутреннего конфликта.

- Хорошие идеи. Анастасия, Максим, спасибо вам за интересную беседу.

Автор: Инна Шемаева
Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Специальная военная операция на Украине, начатая 24-го февраля по решению президента РФ В
Крупным планом

Взгляд изнутри: Украина все делает в пику России

17.03.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Челябинска вновь жалуются на ухудшение состояния воздуха в областном центре. «
Среда обитания

Челябинцы: На ЧМЗ пахнет тухлыми яйцами

17.03.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Челябинской области жалуются губернатору на отсутствие жизненно важных медикаментов и прос
Общество

Южноуральцы жалуются на отсутствие жизненно важных препаратов в аптеках

16.03.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске в понедельник и воскресенье, 13 и 14 марта, фиксировали превышение максимально разов
Среда обитания

В Минэкологии объяснили причину «дымки» и загрязнения воздуха в Челябинске

15.03.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Городская свалка в Магнитогорске (Челябинская область) будет рекультивирована в 2023-2024 годах в
Общество

Текслер: Свалку в Магнитогорске будем рекультивировать в 2023-2024 годах

15.03.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В некоторых аптеках Челябинска цены на российские лекарства подскочили  почти в 2 раза. Так,
Экономика

В Челябинске резко выросли цены на российские медикаменты

14.03.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал о мерах, которые предпринимаются на феде
18.03.2022

Алексей Текслер заверил промышленников, что власти примут все меры для поддержки предприятий
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Вербное воскресенье, 17 апреля, в нижнем храме строящегося кафедрального собора Рождества Христ
18.03.2022

В строящемся Христорождественском соборе Челябинска прошёл молебен на начало доброго дела
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Завтра, 19 марта, у православных особый день поминовения усопших – родительская суббота второй се
18.03.2022

У православных 19 марта – первая Вселенская родительская суббота в дни Великого поста
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области больницы Магнитогорского городского округа и Пластовского муниципального ра
18.03.2022

Больницы Магнитогорска и Пласта получили новые автомобили скорой помощи
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На территорию Челябинской области прибыло 22 несовершеннолетних ребенка из Донецкой и Луганской Н
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
18.03.2022

В Челябинскую область прибыло 22 несовершеннолетних из ДНР и ЛНР
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Поволоцкая И.И.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

19.03.2022 11:34

Как не стать жертвой: травля в школах и социальных сетях

19.03.2022 11:00

Главные новости Челябинской области за неделю (с 14.03.2022 по 18.03.2022)

18.03.2022 23:02

Продлен режим ограничений полетов в 11 аэропортов центральной части и юга России

18.03.2022 22:30

Челябинские железнодорожники присоединились к мероприятиям в поддержку действий Российской армии на Донбассе и Украине

18.03.2022 21:32

В Челябинской области облегчили жизнь детей с диабетом

18.03.2022 20:58

Алексей Текслер заверил промышленников, что власти примут все меры для поддержки предприятий

18.03.2022 20:37

В Челябинске утвердили дизайн-код парковочного пространства

18.03.2022 20:06

В строящемся Христорождественском соборе Челябинска прошёл молебен на начало доброго дела

18.03.2022 19:35

У православных 19 марта – первая Вселенская родительская суббота в дни Великого поста

18.03.2022 18:38

НМУ продлены в пяти городах Челябинской области

18.03.2022 18:35

Крымская весна вдохновила челябинскую молодежь на создание граффити

18.03.2022 18:30

Анонсы событий и мероприятий на выходные

18.03.2022 18:26

Днем в выходные в Челябинской области обещают оттепель

18.03.2022 18:15

Старинный челябинский дом на Российской официально обрел границы охранных зон

18.03.2022 18:01

В Челябинске начинается подготовка к созданию новой пешеходной зоны по улице Свободы

18.03.2022 17:34

Челябинские власти назвали имя нового руководителя горводоканала

18.03.2022 17:15

Больницы Магнитогорска и Пласта получили новые автомобили скорой помощи

18.03.2022 16:08

Наталья Котова поздравила ЕДДС-112 Челябинска с десятилетним юбилеем

18.03.2022 15:51

В Челябинской области сократили число пунктов ПЦР-диагностики

18.03.2022 14:52

В Челябинскую область прибыло 22 несовершеннолетних из ДНР и ЛНР

18.03.2022 13:59

Челябинск встречает Крымскую весну

18.03.2022 13:22

Вагон СВ фирменного поезда Челябинск-Москва украсят лучшие фотопейзажи Южного Урала

18.03.2022 13:21

В Челябинской области поддержат сельские музыкальные школы программой «Земский работник культуры»

18.03.2022 13:20

В Челябинской области мошенники выдают себя за судебных приставов

18.03.2022 13:16

ВТБ начинает продажу золотых слитков

18.03.2022 13:10

Новый пожарный поезд поступил на станцию Бердяуш

18.03.2022 13:08

С начала пандемии ковидом переболели 311 тысяч южноуральцев, умерло 8,5 тысячи

18.03.2022 12:52

Челябинские таможенники не выпустили из России 20 вагонов с сахаром

18.03.2022 12:40

В Усть-Катаве спасатели очистили от снега и наледи крышу старинного здания

18.03.2022 12:34

В Ханты-Мансийске стартовали альтернативные паралимпийские игры, на которых выступят южноуральцы

18.03.2022 12:19

ФАС и Wildberries обсудили ввоз в Россию товаров «серого рынка»

18.03.2022 11:49

УФСБ Челябинской области ловит в регионе участников террористической организации «Колумбайн»

18.03.2022 11:36

Сдай оружие и заработай: в Челябинской области стартовало мероприятие «Оружие-2022»

18.03.2022 11:23

Эксперт по биооружию: в России появились болезни, которых не было никогда

18.03.2022 10:38

В центре Челябинска будет ограничено движение

18.03.2022 10:06

За Победу: Челябинск отметит Крымскую весну патриотическим автопробегом

18.03.2022 10:05

Чиновников из Златоуста отправили в СИЗО

18.03.2022 10:04

«Трактор» проиграл «Салавату Юлаеву» в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ

18.03.2022 10:02

Челябинцам расскажут о том, как защитить ребенка от буллинга

18.03.2022 09:46

Под ногами лед, над головой – сосульки: в центре Челябинска обнаружен опасный участок

18.03.2022 09:33

В таганайскую тундру прилетели «снежные подорожники»

17.03.2022 21:43

Текслер: В случае необоснованного роста цен последует неизбежное наказание

17.03.2022 21:08

Текслер: Бежать в магазин и закупаться впрок необходимости нет

17.03.2022 20:33

ВТБ расширил ипотеку с господдержкой на частные дома

17.03.2022 18:37

Троицк и Верхний Уфалей озеленят на выделенные Алексеем Текслером миллионы

17.03.2022 18:26

Челябинцев приглашают к знакомству с будущими городскими веломаршрутами

17.03.2022 18:16

В пятницу в Челябинской области местами небольшой снег

17.03.2022 18:14

Автомобилистов Челябинска предупреждают об ограничении движения

17.03.2022 18:08

В Челябинске начинается ремонт моста через реку Миасс вблизи Першино

17.03.2022 18:05

Анонсы событий и мероприятий на 18 марта

17.03.2022 18:00

В Кизильском районе сохранят добровольную пожарную команду

17.03.2022 17:58

В Кремле отказались принимать во внимание решение Международного суда ООН

17.03.2022 17:56

Санкции для России – это бумеранг для Запада

17.03.2022 17:53

Школьники Магнитогорска повышают юридическую грамотность

17.03.2022 17:46

В Челябинской области еще двое суток продержится аномально холодная погода

17.03.2022 17:43

Несвободная улица Свободы: челябинцы жалуются на монументальные снежные кучи

17.03.2022 16:37

Замминистра здравоохранения Челябинской области останется в СИЗО

17.03.2022 16:27

«Урал-пресс-информ» - призер конкурса СПП Челябинской области

17.03.2022 16:09

Белый мишка из зоопарка Челябинска спел песню в поддержку ХК «Трактор»

17.03.2022 15:41

Челябинский режиссёр вошёл в состав Молодёжного совета СТД России

17.03.2022 15:39

В спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Магнитогорска

17.03.2022 15:37

Россия избежала дефолта по госдолгу

17.03.2022 15:36

Челябинск отметит воссоединение Крыма с Россией

17.03.2022 15:34

Минобрнауки России поддержал предложение о признании дипломов ДНР и ЛНР

17.03.2022 15:10

В Челябинске вырубят усыхающие деревья на Дзержинского и Воровского

17.03.2022 14:55

В Минпромторге исключили дефицит бытовой химии на российском рынке

17.03.2022 14:53

Антимонопольная служба проверяет цепочки поставок сахара

17.03.2022 14:40

ВТБ начал выдачу кредитных карт «Мир»

17.03.2022 14:39

Взгляд изнутри: Украина все делает в пику России

17.03.2022 14:33

Вступил в силу закон об ужесточении наказания за педофилию

17.03.2022 14:26

Жителя Магнитогорска будут судить за гибель женщины после взрыва газового баллона

17.03.2022 13:55

Грандиозное шоу «MIRROR OF ENIGMA» состоится в Челябинске в апреле

17.03.2022 13:55

Родственники погибшего в Пласте горнорабочего могут рассчитывать на страховые выплаты

17.03.2022 13:48

«Music Band» ищет музыкальные таланты среди молодежи Челябинской области

17.03.2022 13:21

Сахарный ажиотаж в Челябинской области возьмут под контроль

17.03.2022 13:18

ММК представит свою продукцию на международной выставке в Каире

17.03.2022 13:12

Пять дней с Денисом Мацуевым: в Челябинской области пройдёт фестиваль всемирно известного пианиста-виртуоза

17.03.2022 13:10

Руководитель аппарата южноуральских омбудсменов написала заявление об увольнении

17.03.2022 12:33

Что делать, если болит спина? Советы от ведущего врача-рентгенолога сети клиник «МЛЦ»

17.03.2022 12:26

«Горизонты» Анатолия Костюка в Молодежном театре Челябинска

17.03.2022 12:13

Минэкологии: «Дымка» над Челябинском пока не рассеивается, превышения ПДК вредных веществ нет

17.03.2022 12:01

Названо число пострадавших в результате мощного землетрясения в Японии

17.03.2022 11:46

Муниципалитеты Челябинской области «зарывают» в сугробы выделенные на благоустройство миллионы

17.03.2022 11:44

За сутки заболело ковидом 625 южноуральцев, выздоровело 1000, умерло 19

17.03.2022 11:11

Челябинцы: На ЧМЗ пахнет тухлыми яйцами

17.03.2022 10:56

Сотрудники ГИБДД не эвакуируют машины нарушителей, которые паркуются на местах для инвалидов

17.03.2022 10:46

Телефонная террористка из Челябинска раскаялась, но получила реальный срок

17.03.2022 10:31

Нацпарк «Таганай» предлагает туристам разных поколений поделиться архивными снимками

17.03.2022 10:28

В Магнитогорске прошли публичные слушания по бюджету

17.03.2022 10:19

В России увеличат МРОТ, пенсии, соцвыплаты и зарплаты бюджетников

17.03.2022 10:14

ПФР: Информация о выплатах по 10 тысяч на каждого ребенка в марте – фейк

17.03.2022 10:03

Многодетные семьи теперь могут бесплатно посетить челябинский зоопарк в любой день месяца

16.03.2022 20:38

НМУ продлены в четырех городах и объявлены еще в двух городах Челябинской области

16.03.2022 19:10

В четверг в Челябинской области - ощутимый перепад дневных и ночных температур

16.03.2022 18:59

Анонсы событий и мероприятий на 17 марта

16.03.2022 18:45

Клиенты ВТБ нарастили спрос на обезличенные металлические счета

16.03.2022 17:59

Госавтоинспекторы Челябинска выявили более 400 нарушений водителями «маршруток» и автобусов

16.03.2022 17:02

Состояние печени пациентов ЧОКБ оценит фиброскан

16.03.2022 16:32

«Автоваз» отправил сотрудников в отпуск и поднял цены на Lada

16.03.2022 16:27

Пожилая жительница Магнитогорска так сильно хотела замуж, что перевела «жениху» почти миллион рублей.