Окай Депрем: Украина из рая в ад...

Мы уже ранее рассказывали о журналисте, публицисте, общественном деятеле и просто хорошем человеке Окае Депрем.

Встретившись с ним в Луганске, корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» не упустил возможность пообщаться с ним и взять у него интервью по поводу событий, происходящих на Украине.

Встретившись, мы стразу нашли общий язык.

Окай является турецким подданным, с 18 лет занимается журналистикой, в 15 лет начал интересоваться русской культурой (дома была большая библиотека русских книг, фильмы), публиковался в молодёжном журнале, параллельно обучался социологии в университете, после окончания продолжил обучения в институте социальных и гуманитарных наук политологии международных отношений в Стамбуле. Там изучал языки - английский и французский. Скажу вам, что Окай очень хорошо разговаривает и на русском языке.

Обучаясь в университете, он отправился по программе в Германию продолжать высшее образование, учился в Баварии на кафедре политологии в Европейском институте. Очень много писал статей, даже стал вести новостную колонку в журнале.

После обучения опять же по программе обмена студентами он попал в Одесский национальный институт им. И. И. Мечникова (практика и курсы Work and shop).

А в Одессе ты задержался? – спрашиваю моего собеседника.

- Да, начал работать в сфере культурного туризма, организовывать элитные культурные поездки по Черноморскому побережью.

Ездил в Киев, чтобы посмотреть митинг в поддержку 60-ой годовщины окончания Великой Отечественной войны, после у меня появилась идея создания документального фильма "Дневник Украины". Фильм получился, но больше как любительский.

В начале 2000-х побывал в Ростове, Сочи и на Северном Кавказе. Было время, когда я однажды на машине поехал из Турции на Донбасс через Грузию и Кавказ.

В 2014 году я поехал на Донбасс - это был мой первый опыт военной журналистики, надо заметить, что до войны я там бывал, но не часто, больше в качестве туриста, писал статьи в журнале "Жизнь" (турецкое издание) о достопримечательностях регионов Украины. А в разгар боевых действий побывал в Шахтерске, Иловайске, Харциске, Снежном, Макеевке, Ясиноватой.

Потом все чаще начал приезжать в Донецк, с 2015 го года освещал события как аккредитованный журналист.

Бывал в Луганске вместе с журналистами газеты Юнге Вельт в Алчевске, Луганске, Свердловске, Краснодоне. Осенью 2016-ого года меня пригласили поработать наблюдателем на праймериз в Луганске. До 2019 года я жил в основном в Донецке.

- Понимая менталитет людей, неплохо зная Украину, поменял ли ты отношение к ней после войны на Донбассе, образования ЛНР и ДНР и специальной военной операции на Украине?

- Естественно, иначе и быть не могло. До событий 2014 года Украина была очень мирная страна, особенно Донбасс, хотя менталитет здешних людей по сравнению с одесским очень отличается. Потом стало намного больше преступности, беспредела, страха и недоверия среди украинцев не только на Донбассе, но и на Украине

- Я считаю, что как раз на 2014 год приходится расцвет национализма и фашизма на Украине. Конечно же, эти настроения были здесь и раньше, но не в таком масштабе.

-Мои друзья в связи с обстановкой на Украине уехали из неё в другие страны.....

- С начала конфликта на Украине в Европейский суд по правам человека поступило более восьми тысяч жалоб от мирных жителей ЛНР, ДНР и Украины. Однако они не рассматриваются. Как ты считаешь, нужны ли такие институты демократии, которые аффилированы с коллективным Западом?

- Естественно, нет. Пример тому Югославия и военные преступления там, причем явно видны двойные стандарты, то, что делалось в Югославии, почему-то не применяют в отношении Украины. Владимир Путин на встрече с канцлером Германии Шольцем об этом говорил.

Я вам больше скажу: 2 мая в Одессе так и не нашли убийц людей (тех людей, что были сожжены заживо в Доме профсоюзов – ред.), хотя все возможности для этого были. Затем последовали аресты журналистов, исчезновение людей на Украине и полная тишина в отношение этих преступления на Западе.

- Окай, скажи, пожалуйста, как складывается сотрудничество Турции с НАТО и ЕС: общие точки соприкосновения, разногласия. Какую позицию занимает Стамбул по вопросам внешней политики?

- Во-первых, всем уже понятно, что отношения Турции с ЕС уже не то, что было раньше, нет перспективы ,подавляющее большинство народа Турции давно не верит во вступлениия в Евросоюз, да им это и не нужно.

Во-вторых, об отношениях НАТО и Турции. Все в курсе, что турецкая армия является второй по мощи среди североатлантического альянса, но при этом она покупает в России комплексы С-400 и, понимая последствия, все равно это делает, сталкиваясь в ущерб себе с отменой продажи ей истребителей пятого поколения из США.

Я вспоминаю, что рассказывал мой товарищ, работавший в начале 2000-х в консульстве Турции в Москве. К ним приходили консультанты из США и смеялись над проектом «Голубой поток», называя его "голубой мечтой» для России. Но наши страны сделали все для своего народа и экономики, чтобы быть независимыми.

- Внешняя политика России и Турции направлена на удовлетворение потребностей своих народов, а не на подхалимах и заигрывание с другими странами. Обострение ситуации в Нагорном Карабахе. Поставка военной техники и вооружения азербайджанской стороне? Сможет ли Эрдоган преодолеть воинственную позицию в данном вопросе?

- Думаю, что да. Путин и Эрдоган = они независимы и умеют договариваться, тем более когда складываются взаимовыгодные отношения между странами. Этот конфликт длился очень долго, на самом пике пожара в этом регионе Россия пытается найти консенсус между Арменией и Азербайджаном, что у неё неплохо получается, учитывая как долго длится конфликт.