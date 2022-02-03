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03.02.2022

В Челябинской области дети с диабетом будут бесплатно получать системы непрерывного мониторинга
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03.02.2022

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оркестр Малахит
Интервью
03.02.2022 16:02

«Песня словно птица»: Виктор Лебедев о новых проектах и премьерах «Малахита»

В Челябинском академическом театре драмы имени Наума Орлова 7 февраля состоится премьера Челябинского государственного русского народного  оркестра «Малахит» -  «Песня словно птица».

  Бренд и гордость музыкальной культуры Южного Урала, визитная карточка его столицы, известный далеко за пределами России музыкальный коллектив, которым бессменно руководит его создатель, народный артист России, профессор, Почётный гражданин Челябинской области   Виктор Лебедев, и в наступившем году продолжит радовать слушателей своим высоким и радостным искусством. Тем более, что нынешний год в его биографии – 35-ый.  Без преувеличения, каждая программа «Малахита», каждая премьера  – это  незабываемый праздник Музыки для  его многочисленных поклонников в городах и районах области, где его ждут  всегда  в любое время года.  Весь прошедший год  тоже   стал   тому свидетельством. Поэтому, прежде чем рассказывать о планах, о предстоящей премьере и новых проектах оркестра   в наступившем году, наш корреспондент попросил Виктора Лебедева вспомнить самые значимые события года прошедшего.

- Да, год рождения «Малахита» - 1987-ой, оркестру будет уже 35 лет. И всё время своего существования, несмотря ни на что, он не снижал своего творческого ритма, не изменял своим правилам и традициям, не разочаровывал своих слушателей. Прошедший год исключением не стал. Он был предельно насыщен репетициями, концертами, открытием талантливых  исполнителей среди  земляков и знакомством с уже  известными мастерами сцены. Оркестр успешно продолжал свой фестиваль «Играй и пой, моя Россия», выступая в самых разных и отдалённых городах и районах области, как пишут - «от Аши до самых до окраин», участвовал во всех значимых музыкальных праздниках города и области и создавал разные проекты, в том числе и просветительские. До нового года «Малахит» представил слушателям новое имя – обладателя красивого баритона Максима Щербицкого, солиста оркестра войск Национальной гвардии России. Незабываемый своей яркостью и экспрессией  концерт «Цыганское танго» с его участием  с огромным успехом прошёл в ДК железнодорожников. Ещё раньше (10 декабря) в Челябинском театре драмы и в Миасском ДК «Прометей» состоялся большой концерт «Дорогой длинною», посвящённый памяти бессменного директора «Малахита» Ольги Лебедевой. В нём участвовали давние друзья оркестра, всенародно известные и любимые певцы – народная артистка России Анна Литвиненко из Москвы, «Золотой голос» Беларуси Максим Павлов и обладатель Гран-при нескольких престижных международных конкурсов Сергей Зыков из Санкт-Петербурга.  

- Но «Малахит», насколько мне известно, нередко знакомит своих слушателей и с начинающими «звёздами». Тем самым даёт им серьёзный урок.  Ведь выступать с профессиональным известным оркестром, в сопровождении которого пели Ирина Архипова, Елена Образцова, Мария Биешу, Иосиф Кобзон, Владислав Пьявко, Ренат Ибрагимов, Сергей Захаров, группа великих теноров Большого театра – участников арт-проекта «ТенорА XXI века» -  действительно ответственный экзамен …

-  Учить, поддерживать молодых – эта наша просветительская цель, даже обязанность. В прошлом году с «Малахитом» с программой «Я сердцем песни пропою» выступала Татьяна Помелова из Вятки, студентка Российской Академии музыки имени Гнесиных. И она действительно пела душой и  сердцем все пять концертов, которые с огромным успехом прошли в Челябинске, Копейске, Кыштыме, в сёлах Долгодеревенское и Октябрьское.  А выпускник Миасского музыкального колледжа Илья Сквирский. Он  уже не раз пел в сопровождении нашего оркестра в родном Миассе, а  в прошлом году принял участие в двух  концертах, посвящённых  Дню Челябинска. Илья Сквирский -  студент Венского университета музыки и исполнительского искусства, он, несомненно, гордость нашего края.

-  Как свою просветительскую миссию «Малахит» продолжит в новом году, и какие концерты, программы, встречи содержатся в его планах?

- Планов, как говорят, громадьё. Но обстановка с пандемией может их скорректировать. Однако, выполняя свою просветительскую миссию, мы уже   успели показать  новую программу для детей, для будущих наших слушателей или даже исполнителей. Это «Весёлое путешествие». Музыку разных стран оркестр исполнил  в январе этого года для учащихся музыкальных школ Копейска и Челябинска. Ведущими этой встречи были наши молодые дебютанты -  Кристина Прибылова и дирижёр Илья Черноголов. Проектом заинтересовались другие школы области. Значит, будем его продолжать.

Ближайшая премьера «Малахита» - 7 февраля в Челябинске, на сцене академического театра драмы имени Наума Орлова. Лауреат международных конкурсов москвичка Татьяна Семушина – новое имя для наших слушателей. Обладательница душевного, истинно народного вокала представит им интересную, разнообразную программу «Песня словно птица», в которой она, преподаватель  Государственного музыкально-педагогического института имени Ипполитова-Иванова, исполнит народные песни, песни советских композиторов и свои собственные. За день до Челябинска концерт Татьяны Семушиной состоится в Миассе.

В планах «Малахита» также  программа «Таланты Золотой долины» с юными дарованиями Миасса. У нас давнее и плодотворное сотрудничество с музыкальным колледжем этого города. Здесь родился и учился наш коллега, известный музыкант-балалаечник, профессор, народный артист России, бывший педагог Челябинского института культуры Шаукат Амиров, с которым мы не теряем связи. Для поклонников аккордеонной музыки мы запланировали на март встречу с дважды лауреатом «Кубка мира» Александром Поелуевым из Ростова -на -Дону. У него обширный репертуар яркой, сочной  музыки разных народов. Посвящением празднику наших женщин станут три концерта в Челябинске, Пласте и Кыштыме квартета «Девчата»  Государственного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной. А в конце апреля в Концертном зале филармонии в сопровождении нашего оркестра выступит ведущий солист «Геликон-оперы» Алексей Тихомиров, чей бас звучал на самых престижных оперных сценах мира.

А ещё маэстро Лебедев давно вынашивает идею нового проекта, который он условно назвал «Возвращение на Родину».  Замечательная идея – собрать под музыку оркестра и представлять слушателям их звёздных земляков,  известных не только в России. И уже наметились первые имена в будущем списке художественного лидера «Малахита» - Борис Стаценко, Валерий Ярушин, Илья Сквирский, Лада Меркульева (ученица народной артистки России Хиблы Герзмава в Московской консерватории)… Как знать, может,  параллельно со «Светлым прошлым»  будет ещё и «Светлое настоящее».

Автор:  Людмила Фёдорова
оркестр Малахит
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  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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Челябинская область получит дополнительные миллионы на поддержку поликлиник

02.02.2022 13:32

Полтора метра из картона: житель Челябинска создает церковь из «простых» материалов

02.02.2022 13:11

Кто в доме хозяин: россиянам хотят вернуть право принимать решения о капремонте

02.02.2022 13:10

В России появится федеральная система эко-мониторинга

02.02.2022 13:09

Школы в Челябинской области будут самостоятельно принимать решения о переходе на дистант

02.02.2022 12:58

«Помощь уже здесь»: благотворительный фонд РМК и «Русь» продолжают поддерживать нуждающихся южноуральцев

02.02.2022 12:57

На северо-западе Челябинска закрыли движение трамваев

02.02.2022 12:55

Из-за пандемии суды Челябинской области перешли на особый режим работы

02.02.2022 12:29

Котова должна знать! Коммунальщики не закрывают колодцы месяцами

02.02.2022 11:34

Число больных коронавирусом южноуральцев продолжает расти

02.02.2022 11:24

ММК завоевывает TikTok

02.02.2022 11:08

По случаю 90-летия ММК в Магнитогорске установили памятную стелу

02.02.2022 11:06

Челябинцы перевели мошенникам свыше трех миллионов рублей

02.02.2022 11:05

Районный Дом культуры в поселке Бреды празднует новоселье

02.02.2022 10:59

На Южном Урале объем выдачи ипотечных кредитов за год вырос почти на треть

02.02.2022 10:46

Челябинец пожаловался Текслеру на опасный тротуар по проспекту Победы

02.02.2022 10:35

Челябинскстат рассказал, сколько человек постоянно проживает на Южном Урале

02.02.2022 10:15

Архитектор, художник, учитель, наставник: в Историческом музее открылась персональная выставка Николая Семейкина

02.02.2022 10:06

КСП проверит бюджетную отчетность министерств Челябинской области за 2021-й год

02.02.2022 09:54

В гостях у «Эрудита»: Наталья Котова и Ирина Текслер посетили новый образовательный комплекс для школьников Челябинска

02.02.2022 09:26

Скоков уволил командира второго батальона полка ДПС ГИБДД Челябинска, подчиненные которого попались на взятках

01.02.2022 18:01

Снеговики-добряки подвели итоги своей волшебной деятельности в 2021 году

01.02.2022 17:03

В Магнитогорске водители трамваев массово уходят на больничный

01.02.2022 16:48

В Челябинской области открылись новые поликлиники для пациентов с симптомами ковида

01.02.2022 16:47

В Челябинск привезли скуфью, освященную на главе великомученика Пантелеимона

01.02.2022 16:05

Анонсы событий и мероприятий на 2 февраля

01.02.2022 15:53

ВТБ и Yandex.Cloud разработали уникальный голос для финансового ассистента  

01.02.2022 15:50

На Южном Урале пройдет юбилейная «Лыжня России»

01.02.2022 15:34

Исторический музей Южного Урала подписал соглашение с Госархивом и договор с ЮУрГУ

01.02.2022 15:32

В Челябинске женщина хотела спрыгнуть с третьего этажа

01.02.2022 15:19

В ДНР заявили о готовности обратиться за военной помощью к России

01.02.2022 15:12

США эвакуируют из Белоруссии семьи американских дипломатов

01.02.2022 15:11

Каждому – по гектару: в России стартовала программа по заселению Арктики

01.02.2022 15:00

Челябинскую область ждет теплая, ветреная среда

01.02.2022 14:37

Посвящение Сергею Герасимову – IV фестиваль школьного кино

01.02.2022 14:23

В России проиндексировали маткапитал и социальные пособия

01.02.2022 14:12

В Челябинске незаконно занятый участок земли возвращен в муниципальную собственность

01.02.2022 14:11

Прокуратура Челябинска нашла загрязнителя воздуха

01.02.2022 14:04

Сотрудники УФСБ Челябинской области пресекли деятельность иностранного идеолога терроризма

01.02.2022 13:23

Легендарную «Травиату» в Челябинске поставит известный итальянский режиссер

01.02.2022 12:59

В четырех муниципалитетах Челябинской области открылись новые пункты ПЦР-тестирования здоровых людей

01.02.2022 12:39

Два юных жителя Челябинской области получили новые кибер-руки

01.02.2022 12:22

В Челябинске состоится традиционный Кубок губернатора по дзюдо

01.02.2022 12:20

«Ростелеком» установил видеонаблюдение и модернизировал пропускную систему на автозаводе «УРАЛ»

01.02.2022 11:53

В Челябинске пьяный водитель такси с маркировкой Uber угробил пассажирку

01.02.2022 11:49

В Челябинской области за прошедшие сутки коронавирус выявили у 555 школьников

01.02.2022 11:42

Челябинские огнеборцы отмечают юбилей службы