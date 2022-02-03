«Песня словно птица»: Виктор Лебедев о новых проектах и премьерах «Малахита»

В Челябинском академическом театре драмы имени Наума Орлова 7 февраля состоится премьера Челябинского государственного русского народного оркестра «Малахит» - «Песня словно птица».

Бренд и гордость музыкальной культуры Южного Урала, визитная карточка его столицы, известный далеко за пределами России музыкальный коллектив, которым бессменно руководит его создатель, народный артист России, профессор, Почётный гражданин Челябинской области Виктор Лебедев, и в наступившем году продолжит радовать слушателей своим высоким и радостным искусством. Тем более, что нынешний год в его биографии – 35-ый. Без преувеличения, каждая программа «Малахита», каждая премьера – это незабываемый праздник Музыки для его многочисленных поклонников в городах и районах области, где его ждут всегда в любое время года. Весь прошедший год тоже стал тому свидетельством. Поэтому, прежде чем рассказывать о планах, о предстоящей премьере и новых проектах оркестра в наступившем году, наш корреспондент попросил Виктора Лебедева вспомнить самые значимые события года прошедшего.

- Да, год рождения «Малахита» - 1987-ой, оркестру будет уже 35 лет. И всё время своего существования, несмотря ни на что, он не снижал своего творческого ритма, не изменял своим правилам и традициям, не разочаровывал своих слушателей. Прошедший год исключением не стал. Он был предельно насыщен репетициями, концертами, открытием талантливых исполнителей среди земляков и знакомством с уже известными мастерами сцены. Оркестр успешно продолжал свой фестиваль «Играй и пой, моя Россия», выступая в самых разных и отдалённых городах и районах области, как пишут - «от Аши до самых до окраин», участвовал во всех значимых музыкальных праздниках города и области и создавал разные проекты, в том числе и просветительские. До нового года «Малахит» представил слушателям новое имя – обладателя красивого баритона Максима Щербицкого, солиста оркестра войск Национальной гвардии России. Незабываемый своей яркостью и экспрессией концерт «Цыганское танго» с его участием с огромным успехом прошёл в ДК железнодорожников. Ещё раньше (10 декабря) в Челябинском театре драмы и в Миасском ДК «Прометей» состоялся большой концерт «Дорогой длинною», посвящённый памяти бессменного директора «Малахита» Ольги Лебедевой. В нём участвовали давние друзья оркестра, всенародно известные и любимые певцы – народная артистка России Анна Литвиненко из Москвы, «Золотой голос» Беларуси Максим Павлов и обладатель Гран-при нескольких престижных международных конкурсов Сергей Зыков из Санкт-Петербурга.

- Но «Малахит», насколько мне известно, нередко знакомит своих слушателей и с начинающими «звёздами». Тем самым даёт им серьёзный урок. Ведь выступать с профессиональным известным оркестром, в сопровождении которого пели Ирина Архипова, Елена Образцова, Мария Биешу, Иосиф Кобзон, Владислав Пьявко, Ренат Ибрагимов, Сергей Захаров, группа великих теноров Большого театра – участников арт-проекта «ТенорА XXI века» - действительно ответственный экзамен …

- Учить, поддерживать молодых – эта наша просветительская цель, даже обязанность. В прошлом году с «Малахитом» с программой «Я сердцем песни пропою» выступала Татьяна Помелова из Вятки, студентка Российской Академии музыки имени Гнесиных. И она действительно пела душой и сердцем все пять концертов, которые с огромным успехом прошли в Челябинске, Копейске, Кыштыме, в сёлах Долгодеревенское и Октябрьское. А выпускник Миасского музыкального колледжа Илья Сквирский. Он уже не раз пел в сопровождении нашего оркестра в родном Миассе, а в прошлом году принял участие в двух концертах, посвящённых Дню Челябинска. Илья Сквирский - студент Венского университета музыки и исполнительского искусства, он, несомненно, гордость нашего края.

- Как свою просветительскую миссию «Малахит» продолжит в новом году, и какие концерты, программы, встречи содержатся в его планах?

- Планов, как говорят, громадьё. Но обстановка с пандемией может их скорректировать. Однако, выполняя свою просветительскую миссию, мы уже успели показать новую программу для детей, для будущих наших слушателей или даже исполнителей. Это «Весёлое путешествие». Музыку разных стран оркестр исполнил в январе этого года для учащихся музыкальных школ Копейска и Челябинска. Ведущими этой встречи были наши молодые дебютанты - Кристина Прибылова и дирижёр Илья Черноголов. Проектом заинтересовались другие школы области. Значит, будем его продолжать.

Ближайшая премьера «Малахита» - 7 февраля в Челябинске, на сцене академического театра драмы имени Наума Орлова. Лауреат международных конкурсов москвичка Татьяна Семушина – новое имя для наших слушателей. Обладательница душевного, истинно народного вокала представит им интересную, разнообразную программу «Песня словно птица», в которой она, преподаватель Государственного музыкально-педагогического института имени Ипполитова-Иванова, исполнит народные песни, песни советских композиторов и свои собственные. За день до Челябинска концерт Татьяны Семушиной состоится в Миассе.

В планах «Малахита» также программа «Таланты Золотой долины» с юными дарованиями Миасса. У нас давнее и плодотворное сотрудничество с музыкальным колледжем этого города. Здесь родился и учился наш коллега, известный музыкант-балалаечник, профессор, народный артист России, бывший педагог Челябинского института культуры Шаукат Амиров, с которым мы не теряем связи. Для поклонников аккордеонной музыки мы запланировали на март встречу с дважды лауреатом «Кубка мира» Александром Поелуевым из Ростова -на -Дону. У него обширный репертуар яркой, сочной музыки разных народов. Посвящением празднику наших женщин станут три концерта в Челябинске, Пласте и Кыштыме квартета «Девчата» Государственного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной. А в конце апреля в Концертном зале филармонии в сопровождении нашего оркестра выступит ведущий солист «Геликон-оперы» Алексей Тихомиров, чей бас звучал на самых престижных оперных сценах мира.

А ещё маэстро Лебедев давно вынашивает идею нового проекта, который он условно назвал «Возвращение на Родину». Замечательная идея – собрать под музыку оркестра и представлять слушателям их звёздных земляков, известных не только в России. И уже наметились первые имена в будущем списке художественного лидера «Малахита» - Борис Стаценко, Валерий Ярушин, Илья Сквирский, Лада Меркульева (ученица народной артистки России Хиблы Герзмава в Московской консерватории)… Как знать, может, параллельно со «Светлым прошлым» будет ещё и «Светлое настоящее».