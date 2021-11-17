Расстаться со «смертельной» привычкой: 18 ноября весь мир отметит День отказа от курения

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Медицинские учреждения Челябинской области получили 23 новых автомобиля скорой медицинской помощи
17.11.2021

Больницы Челябинской области получили 23 новых скорых
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В ИК-5 ГУФСИН России по Челябинской области прошел необычный конкурс для осужденных «Мисс Толстуш
17.11.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области с начала пандемии коронавирусная инфекция COVID-19 стала причиной смерти ше
Коронавирус
Коронавирус
17.11.2021

С начала пандемии ковид оборвал жизни более шести тысяч южноуральцев
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Златоусте (Челябинская область) жители дома №1 в квартале «Березовая Роща» страдают от отсутств
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17.11.2021

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17.11.2021

В Челябинской области в разгар карантина по африканской чуме свиней замечены потенциально опасные «пятачки»
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17.11.2021

В Пласте в шахте погиб горнорабочий
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.11.2021

В отношении директора ООО «Челябинскавтотранс», обманувшей дольщиков, возбуждено уголовное дело
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.11.2021

Жительница Магнитогорска поверила, что ей вернут деньги, вложенные в финансовую пирамиду Мавроди
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В Челябинске продолжают штрафовать антимасочников
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Расстаться со «смертельной» привычкой: 18 ноября весь мир отметит День отказа от курения

Завтра, 18-го ноября, - весь мир будет отмечать День отказа от курения. Каждый год в третий четверг последнего месяца осени курящих жителей планеты призывают расстаться с вредной привычкой, избавиться от табачной зависимости. Проводятся профилактические мероприятия, просветительские акции, в ходе которых общество информируют о пагубном воздействии табака на здоровье человека.

В преддверии этой даты профессор кафедры гигиены педиатрического факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, доктор медицинских наук Фатима Козырева рассказывает о том, почему же, несмотря на все исследования, яркие примеры и доказательства, миллионы людей во всем мире не хотят отказываться от «смертельной» привычки, а также о том, являются ли альтернативой сигаретам кальяны, безникотиновые табаки и вейпы.

- Мышьяк и угарный газ - что еще вдыхает курильщик?

- В табачной продукции, помимо никотина, содержатся до четырех тысяч различных ядовитых и токсичных элементов. Среди них смола, канцерогены (бензол, кадмий, мышьяк, винилхлорид, аминобифенил), нитрозамины (способны вызывать рак лёгких, пищевода, губ и языка, желудка и поджелудочной железы), угарный газ (связывается с гемоглобином крови в 200 раз быстрее, чем кислород), полоний 210 (вещество с выраженным альфа-излучением), синильная кислота (нарушает кислородный обмен в тканях), акролеин (маслянистое токсическое вещество, накапливается в печени, способен вызывать эрозию слизистых), оксиды азота (нарушают перенос кислорода на клеточном уровне), свободные радикалы (увеличивают риск преждевременного старения), шестивалентный хром (вызывает у человека плоскоклеточный рак), никель (металл губителен для слизистой поверхности бронхов и лёгких), кадмий (тяжёлый металл, поражающий почки и костную ткань).

В процессе сгорания они образуют новые соединения, способные навредить не только самому курильщику, но и тем, кто находится с ним рядом.

После выкуривания сигареты в течение 15 минут сохраняется стойкий спазм периферических сосудов. А при длительном курении резко возрастает расход витаминов и увеличивается потребность в них - как катализаторов многих процессов в организме человека.

Количество никотина в одной сигарете варьируется в зависимости от крепости сигарет: от 0,1-0,3 мг в легких до 0,8-1,1 - в крепких. В 1950-е годы прошлого столетия проводились испытания на различных животных, и было доказано, что чистый никотин в дозировке 0,6 миллиграмм (мг) на килограмм (кг) веса является смертельной дозой для лошади. Новость быстро распространилась по всему миру и стала афористичной.

Для человека опасная доза индивидуальна и зависит от веса тела. При весе сорок килограммов опасно выкуривать 11 сигарет, а если человек весит сто килограммов опасность для него представляют 30 и более сигарет. В целом, считается, что смертельная доза никотина для человека – 50-60 мг за короткий промежуток времени. Столько никотина содержится в 60-100 сигаретах.

- Кальян приводит к раку и бесплодию?

- Кальянный табак почти ничем не отличается от сигаретного: он также имеет в составе вредные примеси и никотин, с разницей лишь в том, что является более увлажненным и ароматным. Кстати, в случае с заядлым кальянщиком опасность для него представляет именно вдыхаемый дым. Поскольку сигарету человек выкуривает всего за пять минут, а кальянный дым вдыхает примерно в течение часа, то его организм от такого продолжительного процесса получает больше вреда, чем от одной сигареты.

Вред представляет в том числе безникотиновый табак для кальяна. Исследования показали, что дым от него содержит окись углерода и другие токсичные вещества, способные увеличить риск развития рака, сердечно-сосудистых заболеваний и болезней легких.

Нужно помнить, что при курении кальяна отравление организма происходит постепенно, вред накапливается с каждым новым выкуренным, и в итоге наблюдаются проблемы с сердцем, болезни легких, нарушения работы центральной нервной системы и даже бесплодие.

Опасно для здоровья даже просто находиться рядом с курящим человеком. Это актуально не только при курении сигарет, но и при курении кальяна. Если вы находитесь в помещении, где курят кальян, ваш организм получает множество вредных веществ. Такой пассивный курильщик вдыхает никотин, пары азота, окиси углерода и еще более 4000 веществ, которые буквально витают в воздухе. А если человек курит еще и сам, то опасность заработать проблемы со здоровьем увеличивается вдвое.

- Курящие мамы замедляют развитие своего ребенка?

- Женщины, имеющие такую пагубную привычку, подвергаются повышенному риску возникновения осложнений беременности, отслойки плаценты, самопроизвольных абортов, мертворождения, преждевременных родов и врожденных аномалий плода.

Большая часть ингредиентов дыма проникает через плацентарный барьер, отчего осложнения возникают и у их детей. Речь идет о тканевой и клеточной кислородной недостаточности, деструкции клеток головного и спинного мозга, структуры периферической нервной системы, а также о снижение иммунитета. Одно из самых страшных последствий влияния никотина на плод - синдром внезапной смерти (СВС). Частота его возникновения при курении составляет 30-50 процентов от общего числа всех случаев СВС. Следует заметить, что причиной нарушений является не только активное, но и пассивное курение.

Что касается новорожденных, то у них может выявиться никотиновая зависимость, которая проявляется в виде беспокойства и плача, плохого сна, синюшности кожных покровов, одышки, сердцебиения, озноба и дрожи в теле.

Из-за пагубной привычки мамы у ее маленьких детей возникают физиологические нарушения и ухудшаются адаптационные возможности к условиям внешней среды. Врачи отмечают нарушение дыхания и более частую заболеваемость ОРВИ. А из-за наличия компонентов табачного дыма в материнском молоке у грудничка замедляется рост и прибавляется вес.

В итоге школьном возрасте такие дети нередко отстают в умственном развитии и чаще болеют. Оздоровительный эффект могут оказать частые прогулки, физическая нагрузка и закаливание.

Во время беременности женщины могут отказаться от курения, но, чтобы избежать последствий, врачи рекомендуют им дыхательную гимнастику и сбалансированное питание. В рацион должны входить продукты с богатым содержанием витаминов и белков. Такая диета позволит поддержать зарождающуюся жизнь и устранить остаточное влияние никотина на внутриутробное развитие плода.

- Подросток-курильщик не сможет стать супергероем?

- Для подростков курение отождествляется с мужественностью, независимостью, молодостью и просто со счастливой жизнью. Однако при курении, наоборот, сильно страдать память и снижается скорость заучивания информации. Также замедляется реакция в движении, снижается мышечная сила, ухудшается острота зрения. Частое и систематическое курение у подростков истощает нервные клетки, вызывая преждевременное утомление и снижение активности мозга при решении логических задач.

Курение активизирует у многих подростков и деятельность щитовидной железы, в результате чего учащается пульс, возникает жажда, раздражительность и нарушается сон. Из-за раннего приобщения к курению появляются угри и возникает себорея волос и кожи головы.

Вместе с тем курение ведет к преждевременному изнашиванию сердечной мышцы. Возбуждая сосудодвигательный центр, никотин повышает тонус и вызывает спазм сосудов. Это увеличивает нагрузку на сердце, так как протолкнуть кровь по суженным сосудам гораздо труднее.

Не стоит забывать и о том, с увеличением числа курящих подростков помолодел и рак легких. Один из ранних признаков этой болезни – сухой кашель. Заболевание может проявляться незначительными болями в легких, но основные симптомы – это быстрая утомляемость, нарастающая слабость, снижение работоспособности.

Установлено, что слишком раннее курение задерживает рост и объем груди курящих подростков, снижает физическую силу, выносливость и ухудшает координацию и скорость движений. Поэтому спорт и курение несовместимы!

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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17.11.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Златоусте (Челябинская область) жители дома №1 в квартале «Березовая Роща» страдают от отсутств
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17.11.2021

Администрация Златоуста подключится к проблеме «холодного» дома в «Березовой Роще»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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15.11.2021 20:52

В Челябинске 90 процентов школьных учителей поставили прививки от коронавируса

15.11.2021 17:16

Анонсы событий и мероприятий на 16 ноября

15.11.2021 17:10

Во вторник в Челябинской области морозно и местами снег

15.11.2021 16:43

Осужденному за взятки бывшему вице-мэру Чебаркуля снова отказали в смягчении наказания

15.11.2021 16:34

Вартан Саркисов: жизнь и творчество писателя

15.11.2021 16:30

Торговый дом ММК признан одной из лучших металлосбытовых сетей России

15.11.2021 16:12

Появилось видео момента аварии на М-5 с шестью жертвами

15.11.2021 16:10

Успех гастрольного марафона Озёрского «Вовки из Сороковки»

15.11.2021 16:07

Против наркотиков: в Челябинской области стартовала операция «Дети России-2021»

15.11.2021 15:54

Аферисты уговорили челябинцев купить современные гаджеты, чтобы установить на них приложение для перевода им денег

15.11.2021 15:34

Челябинские власти готовятся снести четыре расселенных аварийных дома

15.11.2021 15:26

ГИБДД Челябинска предлагает горожанам «засветиться»

15.11.2021 15:17

В Челябинской области продолжает расти естественная убыль населения

15.11.2021 14:34

Прокуратура добилась, чтобы педофил из Магнитогорска надолго сел за решетку

15.11.2021 14:09

Полицейская из Сосновского района получила взятку через адвоката

15.11.2021 14:08

Южноуральцев приглашают выбрать красивые даты для бракосочетания в 2022 году

15.11.2021 13:47

До конца года челябинские власти приобретут для детей-сирот свыше полусотни жилых помещений

15.11.2021 13:34

В Саткинском районе при пожаре погибла молодая пара

15.11.2021 13:27

В «Парковом» начинается строительство детского сада

15.11.2021 13:25

Челябинские полицейские заявили о голодовке

15.11.2021 13:05

В Челябинске 37 участников боевых действий ждут от муниципалитета бесплатную землю

15.11.2021 13:03

В Челябинске из-за нерабочих дней перенесли аукционы по продаже недостроев

15.11.2021 12:50

В Челябинской области в 2022 году начнется реформа социальной защиты

15.11.2021 12:44

Чиновников Челябинска попросили поторопиться с определением мест для елочных базаров

15.11.2021 12:10

ММК подарил юным участникам «Златоглавой России» экскурсию и частичку Магнит-горы

15.11.2021 12:07

В Челябинске рядом с правительством региона найден труп мужчины

15.11.2021 12:05

Челябинцы не желают соблюдать масочный режим в ТРК, а бары и рестораны продолжают работать по ночам

15.11.2021 12:03

В Челябинской области за неделю ковид оборвал жизни 206 жителей

15.11.2021 11:39

В Челябинске повторно демонтировали незаконные ларьки в Калининском и Курчатовском районах

15.11.2021 11:35

«Динамо-Уралочка ЗМЗ» выиграла первый тур чемпионата России по водному поло

15.11.2021 10:56

Татарстан первым вводит QR-код для проезда на общественном транспорте

15.11.2021 10:40

В Челябинске иномарка сбила пешехода на «островке безопасности» Комсомольского проспекта

15.11.2021 10:26

В Челябинской области сократилось почти на треть количество выявленных фальшивых купюр

15.11.2021 10:18

На региональных дорогах Челябинской области после снегопадов движение рабочее

15.11.2021 10:16

Новая набережная Нязепетровска: «нападение» вандалов и арт-объект на понтоне

15.11.2021 09:54

Южноуральцев приглашают на ЗОЖ-ужин

15.11.2021 00:11

Днем в понедельник в Челябинской области – преимущественно без осадков

14.11.2021 23:56

Анонсы событий и мероприятий на 15 ноября

14.11.2021 23:12

Прокуратура и СК организовали проверки по факту гибели двух мальчиков из Бредов

14.11.2021 19:22

Промышленники Южного Урала окружают людей красотой и создают для них особый микроклимат

14.11.2021 18:31

В Коркино водитель грузовика сбил пятерых детей

14.11.2021 18:25

В Бредах два ребенка провалились под лед и утонули

13.11.2021 21:24

Шесть человек погибли в аварии на трассе М-5 в Челябинской области

13.11.2021 16:48

Первый в России регион начнет выдавать QR-коды жителям с высокими антителами

13.11.2021 15:36

На самолете, в поезде и в общественных местах - только по QR-коду