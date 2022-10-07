Так думают в Италии: Европа пилит американской пилой сук, на котором сидит

Гражданка Италии Ирина Вихрева заявила, что теракт на «Северном потоке» устроен западными разведками и что это понятно любому думающему человеку.

Свою точку зрения Ирина, возглавляющая культурную ассоциации SPERANZA и являвшаяся иностранным наблюдателем на референдуме в ЛНР, озвучила собственному корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» в Луганской Народной республике Михаилу Бондаренко.

– Ирина, как вы считаете, кто виноват в террористическом акте на «Северном потоке»?

– Если рассуждающий человек подумает, то сразу поймет. Это газопровод России, и она может просто закрыть газ – и не надо проводить такие дорогие и опасные спецоперации со взрывами. Чисто логически это не может быть Россия. Это дело рук западных разведок – Великобритании и других стран. Они привыкли к тому, что им все сходит с рук.

– Каким образом с экономической точки зрения это заденет Европу?

– В западных СМИ никак не рассказывают об ущербе для экономики, который нанесли взрывы. У них одно на уме: восьмой пакет санкций. Такое впечатление, что Америка дала европейцам в руки пилу и они старательно пилят ею сук, на котором сидят.

– В сентябре в Германии задержали партию американских ПЗРК «Стингер», которые до этого были отправлены украинским военным. Оружие готовилось к перепродаже на Ближний Восток. Почему, видя все это, Европа продолжает поставлять Украине всё больше вооружений?

– Европа просто не хочет такое замечать. Если она признается в том, что ошиблась, наращивая военную поддержку Украине, то ей придется сделать вывод, что с самого начала она поступала неправильно. Этого ЕС точно не сделает.

– Что в этой ситуации остается России?

– Выход у России один – только вперед!